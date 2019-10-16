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16/10/2019 18:14

【施政迴響】戴德梁行：收地起公屋早有先例，先導計劃機制須透明

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表任內第三份《施政報告》，當中土
地及房屋政策成為重點。戴德梁行環球董事兼大中華區行政總裁趙錦權稱，政府運用《收回土地
條例》收地作公營房屋發展早有先例，若條例引用恰當，相信對社會福祉是一件好事，但需留意
收回後的土地是否全面用作興建公營房屋，尤其是位於市區並適合做高密度發展的私人土地，包
括茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區等地，若加快發展並重建這些用地，將可馬上為市民
提供一定數量的公營房屋單位。

＊樂見政府多管齊下增加供應，惟收地應有更清晰時間表及規劃＊

　　他續指，過去因業權分散或基建限制而未有發展計劃的私人土地，如新界地區往往只作極低
密度發展，地積比率甚或低至只有０﹒２倍，非常浪費。若政府收回土地後以較高地積比率發展
，將有助增加房屋供應，惟政府應有更清晰的時間表及發展規劃，包括需訂明該區的土地用途及
交通等配套設施。
　　他又說，樂見政府多管齊下來增加供應，包括推出「土地共享先導計劃」，吸引私人發展商
參與規劃及發展，以加快短中期房屋供應，但認為政府應將所有細節及規劃詳情公開予大眾，保
持機制透明公開，避免予人私相授受的觀感。

＊建議在空置校舍等直接興建房屋，以更有效運用土地資源＊

　　對於政府預期未來可提供逾１萬個過渡性房屋單位，他認為，過渡性房屋屬短期措施，且只
能興建一定地積比率的單位，反觀若直接在空置校舍等閒置土地興建房屋，其單位地積比率則可
增至逾３倍，更有效運用土地資源。至於將工廈改裝成公營房屋方面，鑑於目前工廠區中部分用
地已為住宅（戊類）地塊，建議政府考慮將這些住宅用地落實作興建公屋之用，以及研究將現有
部分工廠區改為興建私人住宅或公屋，以增加房屋供應。（ｙｗ）

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