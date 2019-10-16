《美元走勢－羅明立》脫歐協定若成真，英鎊不排除上試１﹒３０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒８６ １０８﹒５７ １０８﹒８３

歐元╱美元 １﹒１０３７ １﹒１０２２ １﹒１０３１

英鎊╱美元 １﹒２７７１ １﹒２７３７ １﹒２７５７

美元╱瑞郎 ０﹒９９９０ ０﹒９９６８ ０﹒９９８７

美元╱港元 ７﹒８４５６ ７﹒８４２０ ７﹒８４５１



《美元走勢》美國企業公布的第三季度業績多數優於預期，刺激美股三大指數周二全線上揚

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能夠與歐盟達成脫歐協定，將會掃除不明朗因素，對英國經濟有正面作用，英鎊不排除上試

１﹒３０，短線阻力１﹒２８２０╱６０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０７０ １﹒０９７０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８００ １﹒２６５０ １﹒２８６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

