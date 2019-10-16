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即市新聞

16/10/2019 14:36

《美元走勢－羅明立》脫歐協定若成真，英鎊不排除上試１﹒３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８６　　　１０８﹒５７　　　１０８﹒８３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３７　　　１﹒１０２２　　　１﹒１０３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７７１　　　１﹒２７３７　　　１﹒２７５７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９０　　　０﹒９９６８　　　０﹒９９８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５６　　　７﹒８４２０　　　７﹒８４５１

　　《美元走勢》美國企業公布的第三季度業績多數優於預期，刺激美股三大指數周二全線上揚
。美國聖路易聯儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）拒絕預測本月底聯儲局的議
息取向，但表示儲局應再次考慮減息，以預防中美貿易紛爭等經濟威脅。美聯儲對利率走勢未有
明確方向，估計美匯指數維持反復上落。
　　英國傳媒報道，英國政府已在北愛爾蘭問題上作出重大讓步，雙方最快可在１０月１６日稍
後時間與歐盟共同發布「脫歐」協定草案文本。英國《衛報》引述消息報道，草案將提出讓整個
英國脫離歐盟，北愛爾蘭法律上屬英國關稅區，但實際屬於歐盟關稅區。北愛與愛爾蘭因此不會
設有硬邊界，把海關檢查設在愛爾蘭海上。英國可能與歐盟達成協議，刺激英鎊上升。倘若英國
能夠與歐盟達成脫歐協定，將會掃除不明朗因素，對英國經濟有正面作用，英鎊不排除上試
１﹒３０，短線阻力１﹒２８２０╱６０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０７０　　　１﹒０９７０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０　　　１﹒２８６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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