【施政前瞻】土地監察建議港府將一百公頃鄉村發展用地改建公屋

新一份施政報告將集中房屋政策，智庫「土地監察」認為要以「大小通吃」形式解決房屋供

應問題，建議港府應改劃１００公頃「鄉村發展地帶」土地，興建公屋供３０萬人居住。

新一份施政部分，土地監察指，政府曾公布有超過９００公頃的「鄉村式發展用地」，留作

興建小型屋宇。他們認為，如政府從中撥出一成、即１００公頃土地，改劃為住宅用途，並以以

４倍地積比率發展、即約４００萬平方米可建樓面面積，如用作公屋發展，相信可供約３０萬人

入住。《香港經濟日報》

