《經濟通通訊社１６日專訊》美國ＣＮＢＣ電視台引述消息報道，中方希望在與美國簽訂協
議前，再舉行談判，國務院副總理劉鶴可能在月底前，再度率領經貿代表團到華盛頓或在北京，
以敲定較早前中美達成的首階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判。
另外有外電報道，中國期望美國取消原定１２月中啟動的另一輪向中國貨加徵關稅。中國希
望盡快展開新一輪的貿談會面，以澄清美國總統特朗普早前聲稱兩國已達成的首階段貿易協議細
節。（ｈｏ）
16/10/2019 08:39
【貿易開戰】傳劉鶴月底赴美談判次階段協議
《經濟通通訊社１６日專訊》美國ＣＮＢＣ電視台引述消息報道，中方希望在與美國簽訂協
議前，再舉行談判，國務院副總理劉鶴可能在月底前，再度率領經貿代表團到華盛頓或在北京，
以敲定較早前中美達成的首階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判。
另外有外電報道，中國期望美國取消原定１２月中啟動的另一輪向中國貨加徵關稅。中國希
望盡快展開新一輪的貿談會面，以澄清美國總統特朗普早前聲稱兩國已達成的首階段貿易協議細
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