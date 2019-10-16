【修例風暴】特區政府對美國眾議院通過香港人權法案表示遺憾

《經濟通通訊社１６日專訊》香港特別行政區政府今日（１６日）對美國國會眾議院通過《

香港人權與民主法案》以及另外兩項有關香港的法案和議案表示遺憾。政府發言人重申，外國議

會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

政府發言人表示，自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」

、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。政府會繼續堅定不移地按照

《基本法》落實「一國兩制」方針。



＊監警會正擬備報告＊



發言人稱，保障人權和自由是特區政府的憲制責任。特區政府十分重視人權和自由，亦必定

全力維護。

發言人指，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，

對此警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產

，盡快令社會恢復秩序。同時，監警會正在審視自６月以來的一連串大型公眾活動，包括警方採

取的相應行動，以釐清相關事實，並擬備報告，報告的內容將會公開。



＊要在互信氛圍下落實普選＊



發言人續稱，在戰略物品貿易管制方面，本港一直按香港法律和國際管制清單全面執行戰略

物品進出口和轉口管制並嚴格執法，亦會一如既往繼續就此與美國及其他貿易夥伴保持緊密合作

。

至於在政制發展方面，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下

的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解

決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常

務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。（ｃｌ）（ｚｚ）

