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16/10/2019 08:54

【修例風暴】特區政府對美國眾議院通過香港人權法案表示遺憾

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港特別行政區政府今日（１６日）對美國國會眾議院通過《
香港人權與民主法案》以及另外兩項有關香港的法案和議案表示遺憾。政府發言人重申，外國議
會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。
　　政府發言人表示，自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」
、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。政府會繼續堅定不移地按照
《基本法》落實「一國兩制」方針。

＊監警會正擬備報告＊

　　發言人稱，保障人權和自由是特區政府的憲制責任。特區政府十分重視人權和自由，亦必定
全力維護。
　　發言人指，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，
對此警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產
，盡快令社會恢復秩序。同時，監警會正在審視自６月以來的一連串大型公眾活動，包括警方採
取的相應行動，以釐清相關事實，並擬備報告，報告的內容將會公開。

＊要在互信氛圍下落實普選＊

　　發言人續稱，在戰略物品貿易管制方面，本港一直按香港法律和國際管制清單全面執行戰略
物品進出口和轉口管制並嚴格執法，亦會一如既往繼續就此與美國及其他貿易夥伴保持緊密合作

　　至於在政制發展方面，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下
的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解
決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常
務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。（ｃｌ）（ｚｚ）

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