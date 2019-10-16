【施政報告】林鄭：建議兩條新海底隧道落成後，豁免隧道收費

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她表示隨

著屯門至赤鱲角連接路海底隧道及將軍澳－藍田隧道在未來兩年相繼落成，往來大嶼山和將軍澳

的交通將分別得以分流，亦為豁免有關隧道收費提供契機。

她建議，當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於２０２０年年底通車時，政府豁免新隧道和青嶼

幹線的收費，亦建議當將軍澳－藍田隧道在２０２１年年底啟用時，豁免新隧道和將軍澳隧道收

費。（ｊｏ）

