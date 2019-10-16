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16/10/2019 13:39

【施政報告】消息：土拓署今年年底完成１６０公頃棕地技術研究

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表其任內第三份《施政報告》，政府
將會繼續研究運用《土地收回條例》收回土地興建公營房屋，現時已知會收回的私人土地約
７００公頃，預計其中４００多公頃會在未來５年收回，同時亦正研究收回棕地及寮屋發展公營
房屋。
　　政府會收回位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為業權分散或基
建限制等而未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋發展的私人土地。政府消息人士透露，
首階段正審視多於１０組多數位於九龍及新界西北的地塊，政府將於明年中向外公布目標，以及
交予土木工程拓展署作技術研究，強調政府不會「盲搶地」。
　　至於棕地及寮屋發展，消息人士透露，現時正優先檢視約１６０公頃具潛力的棕地，預計今
年年底將會完成技術研究，再公布有多少棕地能興建公營房屋。消息人士續指，棕地群主要位於
屏山及藍地，面積至少２公頃，離開新市鎮及主要幹道不多於５００米。另外，亦預計有約
２９０公頃棕地於明年年底完成技術研究。
　　消息人士又透露，政府將會研究收回位於市區並適合用作高密度發展的寮屋區，茶果嶺村、
牛池灣村及竹園聯合村合共可建約６３００個公營房屋單位。當中，牛池灣村及竹園聯合村預計
可在２０２１年完成技術研究，在未來１０年內供應公營房屋；而茶果嶺村寮屋居民較多，安置
需時較長，預計在１０年後開始供應公營房屋。（ｃｗ）

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