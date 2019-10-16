【施政報告】消息：土地共享先導計劃新增單位數量不少於一千個

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表其任內第三份《施政報告》，發展

局稍後將就「土地共享先導計劃」提供細節，相對於主導規劃和主動收地的發展模式，先導計劃

善用市場的規劃和建造力量，可望盡早釋放部分政府尚未規劃和研究但已整合業權的私人土地，

加快短中期房屋供應，期望在明年年初接受申請，先導計劃為期３年，可批核私人土地以１５０

公頃為上限。

政府消息人士透露，計劃為公私營合作，政府與土地擁有人一同發展，以提升地積比率及提

高發展密度，當中指明至少７成的新增樓面面積須撥作政府屬意的公營房屋或「首置」類別，政

府將自行發展公營房屋；其餘新增的３成則可保留作私營房屋發展。計劃規定土地擁有人需要負

責整合土地業權，以及興建整個房屋發展項目所需的基建和其他社區設施，相關建造費用會從地

價中扣減。另外，若發展項目附近需興建基建設施，政府可協助收地，並承擔收地成本，惟興建

成本則需由土地擁有人負責。

消息人士又透露，為顧及公眾利益，合符申請計劃的土地面積必須至少２公頃，可新增的樓

面面積不得少於５萬平方米，以及至少提供１０００個單位。消息人士續指，政府期望由申請到

商討補地價過程在３年內完成，當中商討補地價過程限制在１８個月內完成。另外，有６種與環

境保育有衝突的土地不能參與計劃，包括郊野公園、自然保育區及海岸保護區等等。（ｃｗ）

