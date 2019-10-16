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即市新聞

16/10/2019 14:02

【施政報告】金管局：修訂按保計劃，但暫時不宜放寬審慎監管措施

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥在新一份《施政報告》中宣布，放寬按揭保
險計劃的樓按上限，即時生效。金管局表示，已就此通知參與計劃的認可機構。雖然該局留意到
樓市近期成交量減少，但樓價調整幅度輕微，認為現時尚未有充分資料確認樓市已進入下行周期
，現階段不適宜放寬宏觀審慎監管措施。
　　金管局強調會繼續密切留意市場發展，因應樓市周期的演變，採取合適措施，確保銀行體系
穩定。
　　香港按證保險公司今日宣布，按揭保險計劃將就已落成住宅物業作出修訂，包括：
（１）八成按揭保險的合資格物業價格上限調整至１０００萬元；
（２）適用於首次置業人士的九成按揭保險的合資格物業價格上限為８００萬元；
（３）欲以高於修訂前的物業價格上限（即八成按揭保險下的６００萬元及九成按揭保險下的
４００萬元）敍造按揭貸款，須繳交額外１５％的保險費用，保費可隨每月按揭還款攤分。
（４）及上述和現有按揭保險產品的供款入息比率統一以５０％為上限，並須符合銀行壓力測試
。首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高八成或九成按揭貸款，其保費會因應風
險因素作額外調整。

　　按揭證券公司表示，在近期外圍和本地因素影響下，物業市場熾熱氣氛有所減退，故認為可
以提高合資格物業價格上限，為有意置業人士提供更適切的支援。（ｃｌ）

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