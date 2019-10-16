【施政報告】施政報告懶人包，聚焦土地及房屋政策

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥原定今早１１時在立法會會議廳宣讀上任後

第三份《施政報告》。雖然她今早上十時半順利進入立法會大樓，但會議開始後，卻因泛民議員

不停高叫口號而令立法會主席梁君彥兩度宣布休會。林鄭終未能宣讀並離開立法會，改以播片宣

讀《施政報告》，以下為《施政報告》內容大要，主要聚焦土地及房屋政策。



房屋：



－預留５０億元，大幅增加過渡性房屋項目，未來三年合共提供一萬個單位

－放寬由香港按證保險公司為首次置業人士提供九成按揭保險的樓價上限，由現時４００萬提升

至８００萬，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則由６００萬增至１０００萬

－透過現金津貼，為非公屋及非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士提供經濟支援

－增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額

－邀請房委會研究重建旗下的工廠大廈為公營房屋

－加快出售現時「租者置其屋計劃」屋邨中約４﹒２萬個未售出單位明年預售約１﹒２萬個居屋

和「綠置居」單位

－建議房委會在２０２０年進一步增加「白居二」配額

－明年預售約１２０００個居屋和「綠置居」單位

－在安達臣道用地推出第二個「港人首次置業」先導項目，由私人發展商提供約１０００個

「首置」單位

－ 賦予市建局新任務，參考馬頭圍道首個「首置」項目的經驗，在其市區重建項目中提供更多

「首置」或其他類別的資助出售房屋單位

－市建局計劃在明年年初公布啟動重建公務員建屋合作社樓宇試點計劃

－提供３３００個青年宿舍宿位，並放寬現行要求，容許租戶遞交或保留其個人公屋申請，在配

額及計分制下繼續累積分數



土地供應：



－加快規劃，然後運用《收回土地條例》收回三類私人土地，發展公營房屋及首置，目前已知收

回的私人土地約７００公頃

－「土地共享先導計劃」２０２０年初起接受申請，列明當中最少七成的新增總樓面面積須撥作

政府屬意的公營房屋或首置

－搭建平台讓專業人士和青年人可參與構建「明日大嶼願景」下的交椅洲人工島，以及探討如何

把人工島上的建屋計劃與香港市民的住房訴求連繫起來

－重新規劃屯門西的沿海發展，包括考慮能否將包括內河碼頭的沿海地區作住宅發展

－檢視超過３００幅預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」用地以「一地多用」模式發展



社福：



－調高在職家庭津貼金額，增加住戶津貼１６﹒７％至２５％，兒童津貼加４０％

－改善綜援計劃以鼓勵就業，包括將每月最高豁免計算入息限額由２５００元增６０％至

４０００元；並將多項補助金擴至合資格非長者健全受助人

－以試點形式向參加勞工處就業計劃的人士發放留任津貼，豉勵接受及完成在職培訓

－增加「長者社區照顧服務券試驗計劃」服務券至總數８０００張

－建造業工傷僱員推出一個為期三年的先導計劃，讓他們接受私營治療及復康服務



教育：

－由２０╱２１學年起，將學習津貼恆常化，每位學生每年將獲２５００元學習津貼，預計

９０萬學生受惠

－預留１０億元為６００所資助學校進行小型內部改裝

－為修讀可配合香港發展需要的指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金

－推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦切合市場需要的特定副學位

或學士學位課程

－分階段協助公營普通中小學推行採用三層支援模式，加強支援有自閉症的學生，約一萬名學生

可受惠



交通通輸：

－明年一月起，把公共交通費用補貼計劃的補貼比率，由現時超出每月４００元的四分一提升至

三分一，每月最高補貼金額由３００元增至４００元

－在屯門至赤鱲角連接路海底隧道以及將軍澳 藍田隧道啟用後，豁免青嶼幹線、將軍澳隧道和

兩條新隧道的收費

－推展擠塞徵費研究，就其他政府收費隧道及青沙管制區，根據其不同時段的交通擠塞情況而徵

收不同水平收費，研究預計２０２１至２２年度內完成

－展開東涌線延線、屯門南延線及北環線的詳細規劃及研究，以便早日動工

－為１４條離島航線提供補貼，並動用５８億元資助其中１１條渡輪線更新船隊



醫療：

－今屆任期內盡可能在１８區推出不同規模基層醫療健康服務，包括在七區設立地區健康站

－加強對不常見疾病患者的支援，包括？究就個別疾病設資料庫，以輔助臨床診斷和治療



創科：

－擴大「科技人才入境計劃」的適用範圍至科技園公司及數碼港園區以外的公司，以及涵蓋新的

科技範疇

－將「研究員計劃」、「博士專才庫」及「公營機構試用計劃」的資助範圍擴大至所有進行研發

活動的科技公司

－向社會創新及創業發展基金注資５億元，進一步推動社會創新



（ｂｉ）

