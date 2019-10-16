【施政報告】林鄭：施政報告多項措施擺脫傳統官方思維

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，林鄭月娥

指，今次施政報告提出的多項措施希望可以擺脫傳統官方思維，突破以往政府保留的措施，例如

運用《收回土地條例》收回私人土地興建公營房屋、要求市建局項目提供資助房屋單位、為輪候

公屋的低收入人士提供現金津貼、補貼離島渡輪服務，以及豁免青嶼幹線和將軍澳隧道收費等。

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