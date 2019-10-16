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16/10/2019 15:36

【施政報告】林鄭：政府會搭建平台，與青年討論交椅洲人工島規劃

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，林鄭月娥
下午在記者會指出，政府汲取過往推出政策時的經驗，為了聽取坊間足夠意見，以及得到不同黨
派支持，未來政府會與民同議。當中，興建交椅洲人工島的計劃，政府會搭建平台與青年共同討
論人工島的城市規劃，以及綠色發展，亦會研究如何連繫填海所建樓宇與市民的訴求，讓年輕人
能感受到十二年後建的房屋與他們有關。（ｃｗ）

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