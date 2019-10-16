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16/10/2019 19:19

《再戰明天》ＩＭＦ╱世銀會議舉行，美公布新屋動工

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）舉行Ｇ２０財長會議、ＩＭＦ╱世銀年度會議


＊明舉行Ｇ２０財長與央行總裁副手會議，和ＩＭＦ╱世銀年度會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，英倫銀行總裁卡尼與前美國國家經濟
委員會主任薩默斯展開對話。６：１５ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在一場投資會議上發表講話

　　明日，歐洲央行執委科爾參加２０國集團（Ｇ２０）財長與央行總裁副手會議。同時，科爾
參加ＩＭＦ╱世界銀行年度會議。

＊美國公布９月新屋動工，及一周失業救濟金人數＊

　　明日公布業績的大型美企包括ＩＢＭ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及摩根士丹利在內。
　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布８月整體資本流動及長期資本流動。
　　８：３０ａｍ，澳洲公布９月失業率，料維持於５﹒３％，就業人口變動料由３﹒５萬下跌
至１﹒５萬。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布８月製造業銷售，月率料由下滑１﹒３％升上０﹒７％。同時，
美國公布８月建築許可，月率料由８﹒２％跌至負５﹒３％。美國９月新屋動工，料由
１３６﹒４萬跌至１３２萬；月率料由１２﹒３跌至負３﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金
人數，料２１萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數１６８﹒４萬跌至１６７﹒５萬。
９：１５ｐｍ，美國公布９月工業生產月率料由０﹒６％跌至下滑０﹒２％；產能利用率料由
７７﹒９％下滑至７７﹒７％。

＊中信銀行派業績＊

　　在本港，明日，洛陽玻璃股份（０１１０８）、中國海外宏洋集團（０００８１）、中信銀
行（００９９８）。（ｈｏ）

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