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16/10/2019 14:58

【施政報告】政府再向兩基金注資２０億元，支援中小企業

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，報告附篇
提到政府將再向發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金注資１０億元，並把其內地計劃
下每家企業的資助上限大幅提高一倍至２００萬元。
　　同時，政府會向市場推廣及工商機構支援基金注資１０億元，以把中小企業市場推廣基金下
每家企業的累計資助上限倍增至８０萬元，同時優化基金運作，以更全面支援中小企業參與政府
及相關團體主辦的商務考察團。
　　在「中小企融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品，由政府為核准貸款提供九成的信貸擔
保，協助有意創業的人士、經營經驗尚淺的企業及有意成立個別執業公司的專業人士取得貸款。
另外，把「中小企融資擔保計劃」下「特別優惠措施」（即由政府提供八成信貸擔保）的申請期
，以及在２０１８年推出的三項優化措施的有效期，延長至２０２２年６月３０日。
　　在「中小企融資擔保計劃」和「中小企業信貸保證計劃」下推出新紓緩措施，讓企業可申請
在六個月內先還息，暫時無需還本。並會通過貿發局物色內地平台舉辦推廣活動，協助港商開拓
內銷市場；於美國以外的成熟市場發掘新的貿易平台，增加香港企業接觸海外買家的渠道；以及
加強在新興市場的推廣活動，包括組織考察團前往新興市場發掘商機。（ｃｌ）

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