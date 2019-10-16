【施政迴響】萊坊：房策「不過不失」，料對樓市沒有重大影響

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表新一份《施政報告》，其中公營房

屋成為重點。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文稱，就土地及房屋政策部分而言，可說是

「不過不失，有待觀察」，但認為較上一份《施政報告》好。

他解釋，雖然認同政府的出法點，惟許多政策都要有長遠規劃及施政決心，亦需要持續性地

推行，否則效用不大。他指出，政府重推公營房租者置其屋計劃，讓公屋租戶可以較低價錢購買

自住單位，無論對縮窄貧富差距、勞動力市場等均有正面作用，惟管理問題仍是首要解決問題，

例如政府對維修儲備基金的注資金額、重新審視租置屋的界線範圍等。另外，由於公居及基層需

求大及輪候冊長，建議政府審視所有「置業階梯」，避免在樓市下滑周期時對私樓的影響。



＊林浩文：收地建公屋需有基建交通配合，政府要小心平衡各方利益＊



對於政府提出運用《土地收回條例》收回私人土地，林浩文指，收地需揀選合適地點，由於

部分新界農地位置較偏遠，要考慮基建交通能否到達。此外亦需留意四周環境，如所收回的土地

只興建公型房屋，容易被標籤化。另外，如收回的土地上有使用人或佔用人，政府亦需小心及平

衡各方利益及要求。

至於「土地共享先導計劃」料於明年初起接受申請，他認為，此舉雖可加快房屋供應及釋放

土地價值，但仍要視乎政府計算補地價的方法和批改變土地用途所需的時間，尤其在補地價方面

，需要設定「公平公開」的機制或有評分制度，以釋除市民的疑慮。而私人發展商參與也可加快

「起樓速度」及「商業發展」。

林浩文相信，未來３至４年住宅供應量可達標，但未來數月政府賣地料會減速。考慮到許多

建議及發展區要改土地用途或要平衡許多持份者，未必能短時間釋放新增土地，為免中長遠供應

「斷層」，建議政府盡早確立時間表，並成立專責委員會或部門，盡快開始諮詢及作出全盤規劃

。



＊《施政報告》內容對樓市無大影響，料未來３至４個月樓價跌５％＊



他又認為，今份《施政報告》的內容對樓市沒有重大影響，相信未來數月樓市走勢仍是受中

美貿易戰等外圍因素及本港社會運動會影響，並預期未來３至４個月樓價將仍向下調整５％，其

中住宅樓價有機會從今年６月高位下跌１０％，但相信出現像９７年般的「大跌市」機會不大。

（ｙｗ）

