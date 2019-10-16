【施政迴響】經絡按揭：放寬按揭利好交投，料千萬以下樓需求增加

《經濟通通訊社１６日專訊》新一份《施政報告》建議放寬按揭保險計劃的樓價上限，以協

助首次置業人士「上車」，其中可承造最高九成按揭貸款由樓價上限４００萬元增至８００萬元

；承造最高八成按揭貸款由樓價上限６００萬元增至１０００萬元。經絡按揭轉介高級副總裁曹

德明表示，近年樓價的升幅以倍數計，４００萬以下的單位近乎絕跡，首置客上車夢遙遙無期，

相信政府是因應市場需求而作出調整。

他續指，以往２０００萬物業單位最高可承造九成按揭，但政府自２００９年起不斷收緊樓

市監管措施，包括減低按揭成數、增加壓力測試要求、推出辣稅（印花稅、買家印花稅等）、一

約多伙及空置稅等，今次可謂難得放寬按揭措施。

值得注意是，是次政府只放寬按揭成數，並將供款比率上限劃一至５０％。他以一個８００

萬元樓價單位為例，儘管在新措施下首期開支可減少２４０萬元，減幅達７５％，惟每月供款卻

升５０％至２﹒８９萬元，入息要求亦需達到５﹒７８萬元，意味只有能力的首置人士才可享受

新措施上車。

他預料，１０００萬元以下樓價物業需求將見增加，二手樓價將有升幅，特別是６００萬以

下物業較受歡迎。即使受新措施刺激現樓宗數上升，但現樓成交期約為６０天，相信未來現樓揭

宗數有望回升，但料於明年第一季才可反映出來。（ｙｗ）

