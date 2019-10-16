【施政迴響】美聯料放寬按保後樓價逾六百萬至一千萬物業交投或升

《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布新一份施政報告，提出調整按揭保險計劃。其中適用

於首次置業人士的９成按保計劃的樓價上限由現時的４００萬提升至８００萬元；而最高８成按

保計劃樓價上限則由６００萬提升至１０００萬元。

美聯物業行政總裁布少明表示，歡迎政府推出相關措施，認為政策有助首次置業人士上車，

並預期樓價逾６００萬至１０００萬的物業最為受惠，估計相關物業交投將進一步上升。



＊曹德明：相關政策樓價風險影響不大＊



經絡按揭轉介高級副總裁曹德明則指出，是次放寬按揭成數上限是政府因應市場需求作出相

應調整，認為做法合理。至於對樓價影響方面，他認為由於有壓力測試作為防線，有能力人士才

會上車，即使未能符合壓力測試的首次置業人士亦可申請造最高八成或九成按揭，但其供款與入

息比率仍須不超過５０％，因此料政策對樓價風險影響不大，但他預期１０００萬元以下樓價物

業需求將會增加，該類物業樓價未來或有升幅。



＊土地共享先導計劃較填海更快增加房屋供應＊



另外，施政報告亦提及土地共享先導計劃及土地收回條例，布少明歡迎有關措施，認為土地

收回條例主要針對公營房屋供應的增加，而土地共享先導計劃同時會增加公營及私營供應，較填

海更快增加房屋供應。而由於公私營房屋比例調整至７：３後，每年私樓供應目標由１﹒８萬下

調至１﹒３５萬個單位，相信新政策或令私樓供應增加，或可紓緩私人供不應求的情況。

（ｋｉ）

