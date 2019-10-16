  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2019 16:25

【施政迴響】美聯料放寬按保後樓價逾六百萬至一千萬物業交投或升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布新一份施政報告，提出調整按揭保險計劃。其中適用
於首次置業人士的９成按保計劃的樓價上限由現時的４００萬提升至８００萬元；而最高８成按
保計劃樓價上限則由６００萬提升至１０００萬元。
　　美聯物業行政總裁布少明表示，歡迎政府推出相關措施，認為政策有助首次置業人士上車，
並預期樓價逾６００萬至１０００萬的物業最為受惠，估計相關物業交投將進一步上升。

＊曹德明：相關政策樓價風險影響不大＊

　　經絡按揭轉介高級副總裁曹德明則指出，是次放寬按揭成數上限是政府因應市場需求作出相
應調整，認為做法合理。至於對樓價影響方面，他認為由於有壓力測試作為防線，有能力人士才
會上車，即使未能符合壓力測試的首次置業人士亦可申請造最高八成或九成按揭，但其供款與入
息比率仍須不超過５０％，因此料政策對樓價風險影響不大，但他預期１０００萬元以下樓價物
業需求將會增加，該類物業樓價未來或有升幅。

＊土地共享先導計劃較填海更快增加房屋供應＊

　　另外，施政報告亦提及土地共享先導計劃及土地收回條例，布少明歡迎有關措施，認為土地
收回條例主要針對公營房屋供應的增加，而土地共享先導計劃同時會增加公營及私營供應，較填
海更快增加房屋供應。而由於公私營房屋比例調整至７：３後，每年私樓供應目標由１﹒８萬下
調至１﹒３５萬個單位，相信新政策或令私樓供應增加，或可紓緩私人供不應求的情況。
（ｋｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情16/10/2019
【施政報告】交通補貼升至三分之一 豁免青嶼幹線收費
生財有道16/10/2019
【施政迴響】張智威：政府新策或刺激樓價上揚 恒地現價仍抵買
香港政情16/10/2019
【施政報告】收地建資助房屋 土地共享計劃明年初接受申請
香港政情16/10/2019
【施政報告】 林鄭：放寬按保樓按上限 租置加快出售
生財有道16/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒地短炒上望39元
香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金