金管局設協調機制，與銀行代表舉行首次會議商討支援中小企

《經濟通通訊社１６日專訊》金管局表示，由該局籌備設立的銀行業中小企貸款協調機制今

日舉行首次會議，與會銀行同意採取措施，共同支援中小企，包括銀行同意會善用放寬逆周期緩

衝資本要求的空間，重點投放於支援中小企；銀行亦會在合乎風險管理原則下，積極研究貸款展

期或重整還款期，減輕中小企面對的資金周轉壓力等。



＊不會因業主減租而重估抵押品價值＊



現時銀行正加強內部溝通，讓前線員工清楚了解銀行支持中小企的政策，使他們在緊守審慎

風險管理的原則下，盡量以包容的態度處理中小企貸款；銀行亦支持地產界透過各種安排，包括

減租和提供免租期，與零售租戶共渡時艱。銀行澄清不會純粹由於業主向租戶提供租務優惠而重

估抵押品價值，並調整其貸款額度。

同時，銀行表示會參考已採納簡易帳戶服務的銀行的做法，按風險為本的原則進行較精簡的

客戶盡職審查，方便中小企客戶開立新戶口。香港銀行公會會聯同按證公司設立一個意見收集機

制，收集銀行從中小企獲得對政府支援中小企措施的意見，並向當局反映，以持續優化這些措施

。



＊金管局向銀行界澄清「重組貸款」定義＊



另外，金管局提到，會上有銀行問及應否將因支援中小企而重整還款期的貸款界定為「重組

貸款」，局方在會上澄清，根據現有監管指引，「重組貸款」的定義為因借款人財政狀況轉壞或

無法按時還款而重新議定還款條件，而經修訂後的還款條件對銀行而言屬於「非商業性」。

局方指，如果借款人貸款出現短暫逾期，銀行主動修訂還款條件提供支援，而經修訂後的還

款條件屬於「商業性」，例如不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利

率，則這類貸款一般不屬於「重組貸款」，銀行毋須因此而把貸款界定為不良貸款並作出撥備。

（ｓｋ）

