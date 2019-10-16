《小傳日記》施政報告稍驚喜，磚頭港鐵有鑊氣！

《小傳日記》今個月過咗一半，花旗國魚毛第三季嘅成績表開始公布，表現暫時都唔錯，帶

動道指隔晚（１５日）踢高２３７點。香江魚缸今朝（１６日）都跟住高開４９點，報

２６５５３點，有傳米字國同歐盟就「脫歐」問題嘅分歧收窄，長和（００００１）曾經領漲帶

動大市氣氛，加上本地磚頭佬喺《施政報告》公布之前有追捧，魚缸曾經高見２６６９８，鏟高

１９４點。

不過，奶媽（林鄭月娥）今朝１１點去到立法會兩次畀議員打斷，最終奶媽午收前咩都公布

唔到，魚缸升幅收窄至２點午收。不過，奶媽決定中午喺禮賓府透過播片發表報告，魚缸午後後

再踩行油，本地磚頭佬再次鏟高，最終魚缸全日埋單報２６６６４，鏟高１６０點或逾半巴仙，

主板成交約８２３億銀增多近９巴仙。國貨收報１０５３２，走高３２點。

Ａ場變軟腳蟹，上證綜指報２９７８撻低１２點或近半巴仙。深成指報９６４２跣低２９點

或近半巴仙，兩市成交約４２３５億銀人仔。

大隻藍戰士方面，有傳大象（００００５）請咗花旗投行Ｌａｚａｒｄ賣法蘭西零售銀行業

務，全日收高１毫半子，報６０﹒１銀。ＱＱ（００７００）畀大和降「他屐」到４１０銀，重

申「買貨」評級，收升逾半巴仙，報３３１銀。生發發（００３８８）進帳２毫子，報

２３６﹒２銀。上個月信貸數據好過預期，建行（００９３９）收高兩格，報６﹒２８銀。神州

移動（００９４１）挫逾１巴仙，報６５﹒１銀。ＡＩＡ（０１２９９）今日有多宗大手買賣，

全日鏟高近２巴仙，報７５﹒０５銀，成交金額高逾４５億銀。



＊房策成重點磚頭佬脫險，港府出新政領展今回升＊



施政報告提出以《土地收回條例》收返７００公頃私人土地，用嚟增加公營房屋嘅供應，私

人房屋土地預計因此少咗，同時宣布「土地共享先導計劃」最快下年可以接受申請，刺激本地磚

頭佬齊齊反彈，新世界（０００１７）飆逾４巴仙，報１０﹒７６銀，係升幅最大嘅藍戰士。恆

地（０００１２）走高近３巴仙，報３８﹒２５銀。新地（０００１６）揚近３巴仙，報１１５

﹒２銀。長實（０１１１３）漲逾２巴仙，報５３﹒６５銀。政府加快三個鐵路項目進度，港鐵

（０００６６）急漲近３巴仙，報４４﹒９５銀。

香江政府計劃推出多項增加土地供應措施，有望暫時紓緩社會嘅民怨，穩定政局，房託隨孖

屐走高。領展（００８２３）急升近３巴仙，報８４﹒３５銀。置富產業信託（００７７８）踢

高近３巴仙，報９﹒１銀。冠君產業信託（０２７７８）漲逾１巴仙，報５﹒０８銀。陽光房產

基金（００４３５）起哄近４巴仙，報５﹒２１銀。泓富產業信託（００８０８）無升跌，報２

﹒９２銀。



＊安踏朵最響體品福齊享，神州磚頭勁物管齊爭勝＊



近排弗若斯沙利文報告話，按照上年零售總額嚟計，神州喺世界第二大嘅運動鞋服零售「孖

屐」，仲要喺世界上增長最快嘅主要「孖屐」之一。所以大部分體品佬嗰大勢仲未完，其中，安

踏（０２０２０）就?起逾４巴仙，報７５﹒６５銀，仲喺表現最佳嘅國貨佬，盤中見７５﹒９

銀除咗創上市新高！特步（０１３６８）起飛逾３巴仙，報５﹒２１銀。３６１度

（０１３６１）跳起逾２巴仙，報１﹒８３銀。神州動向（０３８１８）無升跌，報０﹒９銀。

「體操王子」李寧（０２３３１）跳彈半巴仙，報２６﹒９銀。

神州磚頭佬今日表現醒神，「四條三」恆大（０３３３３）炒起４個巴仙，報１８﹒６６銀

；潤地（０１１０９）升近３巴仙報３６﹒５５銀，鍵見３６﹒６銀上市新高，勁！碧桂園（０

２００７）亦升近２巴仙報１０﹒７８銀。

神州磚頭旺，順勢帶挈埋物管佬跳起，雅生活服務（０３３１９）朝早有大手吸納７２萬股

交叉盤，涉資近１５６１萬銀，埋單保持住嗰勢，起飛近４巴仙，報２２﹒１５銀。彩生活（０

１７７８）彈近１巴仙，報４﹒１８銀。永升生活服務（０１９９５）踼高逾２巴仙，報４﹒１

７銀。綠城服務（０２８６９）及新城悅服務（０１７５５）各輕跳約１巴仙及半巴仙，分別收

報７﹒８３銀及８﹒３４銀。



＊花旗油庫剩油佬唔生性，有難要同當煤佬肝膽喪＊



三桶油唔生性，缸友收到風花旗國原油庫存預期可能會大增，搞到個個都碌低晒，中石油（

００８５７）碌低唔夠１巴仙，報４﹒０８銀。中石化（００３８６）跌兩格報４﹒６４銀。中

海油（００８８３）就唔跟大隊，高兩格收報１１﹒８６銀。

煤炭佬亦都一擔擔，但佢同石油佬都「有福同享，有難同當」而全線趴低。藍戰士神華

（０１０８８）插落近３巴仙，報１５﹒５８銀，係全日表現最差嘅藍戰士同國貨佬。兗州煤業

（０１１７１）跌近１巴仙，報８﹒０２銀。中煤能源（０１８９８）都係跌逾半個巴仙，報３

﹒１８銀。請請！



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