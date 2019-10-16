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16/10/2019 19:10

【施政迴響】智慧城市聯盟：深化創科支援措施，有助智慧城市建設

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥今日公布任內第三份《施政報告》。智慧城
市聯盟表示，歡迎報告中提及積極透過創新科技應用優化智慧城市服務，改善市民生活，而多項
深化創科支援的措施，亦有助智慧城市的建設，促進經濟發展。

＊優化智慧城市服務措施可惠及大眾＊

　　施政報告中提及的優化智慧城市服務措施，包括引進機械人科技優化公共服務、自動化處理
各類政府表格及市民查詢、以科技改善涉及申請及批核的政府服務，都可惠及大眾。
　　交通對每位市民生活都有直接影響，智慧城市聯盟相信，報告提出聯同運輸署開發「交通數
據分析系統」，以分析各類實時數據，迅速在事故處理和資訊發放方面作出應變等，能讓市民大
眾感受到智慧城市發展的好處；運輸、物流直接影響經濟活動。報告又提出預留１０億元成立智
慧交通基金，及研究推行先導資助計劃鼓勵物流業通過應用科技提高生產力，均屬好消息。

＊深化創科支援措施助建設智慧城市＊

　　智慧城市聯盟又歡迎報告中多項深化創科支援的措施，如將「科技人才入境計劃」擴闊至
５Ｇ通訊、物聯網、數碼娛樂、綠色科技等範疇，並覆蓋至全港有進行指定科技範疇研發活動的
科技公司；擴大「公營機構試用計劃」資助範圍，覆蓋至全港有進行研發活動的科技公司，均有
利促進科研活動。
　　另外，報告提及有關智慧醫院措施，包括研究以流動及物聯網技術設置具實時數據基礎的智
慧病房、用機械人提供物流支援；提升其數據實驗室，於今年底前推出大數據分析平台，支援與
醫護有關的研究項目。
　　政府《香港智慧城市藍圖１﹒０》已經是兩年前的事，智慧城市聯盟歡迎政府檢討各項措施
的最新進展及推出未來方向，於明年公布《香港智慧城市藍圖２﹒０》；智慧城市聯盟將發揮在
業界的脈絡，以協助收集業界，就智慧城市的未來發展向政府提交意見書。（ｂｉ）

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