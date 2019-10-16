《真知灼見－溫灼培》英鎊１﹒２８美元技術阻力重

《真知灼見》英女皇本周一（１４日）在英國國會發表傳統的會期重啟演說。當中英女皇稱

英政府的首要任務是確保英國如期於本月底「脫歐」，以及與歐盟建立新的貿易夥伴關系。確實

，英女皇的演說內容是由約翰遜政府代為撰寫。表面上英女皇只是簡單把稿讀出。但作為英女皇

，相信如她若對當中內容不同意，也有權要求修改。所以當英女皇在演說中敦促政府盡快「脫歐

」，這難免給予筆者感覺英女皇也是傾向「脫歐」。英女皇確實沒有實權，但她對英國民眾而言

有很強的影響力。如她心底裏是「脫歐」派（表面當然是中立）提防將大大提升英國最終走向

「脫歐」。而筆者早已說過，英國一旦離開歐盟單一市場，不論是有協議（體面地離開）還是無

協議（反目離開），對英國經濟的衝擊也將會是嚴重及難於承受。



當然大家可能會問，既然「脫歐」對英經濟的衝擊如此深遠，為何英國還有這麼多人支持

「脫歐」？相信這可能要從英國盼望得到民族自主，不再被歐盟牽著走的理想出發，而不能再以

純經濟角度作解釋。



過去一周英鎊的急攀升，由約１﹒２２美元到高見靠近１﹒２８美元，很大程度相信並非在

反映英國有機會與歐盟達成「脫歐」協議。而是在反映英國與歐盟有望延續「脫歐」談判，而把

整個「脫歐」限期推遲。現等待約翰遜正式落實延「脫歐」期限。另外，歐盟談判代表巴尼耶

（Ｍｉｃｈｅｌ Ｂａｒｎｉｅｒ）昨晚（１５日）指，英國與歐盟就「脫歐」談判上雖有著不

少進展，但質疑未能足以於本周內達成協議，並於本周四（１７日）、五（１８日）呈交予歐盟

大會上審批。周內，技術上料英鎊於１﹒２５－１﹒２８美元上落。但延「脫歐」只能把問題延

遲，卻不能解決。技術上料英鎊短期要上破１﹒２８美元不容易。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

