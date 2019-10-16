《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈七〉

《宏策俊見》在上一期的文章中，我們了解到假若持有一些物業，不論是否經已供滿，又或

是正在供款，都可以透過再加按的方式來增加手上的投資本金。此外，在低息環境下，一般６％

的每年穩定投資總回報已能為自已帶來每月逾萬完的避動收入。至於要怎樣選擇投資工具才是最

適合？以下將繼續為大家探討。



＊先要理解套息投資的目標＊



坊間有很多投資工具，較受市場所歡迎的，有股票、有基金、有各類理財產品、也有些是投

資虛擬貨幣的，總之是五花百門。這裏先不討論投資那一種資產的回報最佳，而是討論那一種最

能配合按樓套息操作。

首先，我們需要了解到這樣的套息投資的最大目標不是為了快速資產增值，而是在於套息。

所以，第一個理念是選擇具備「穩定套息」特性的投資工具，因為整個套息過程中，利息收入必

須要高於利息支出才能達成正收益套利，否則如果是相反的話，每期現金流將會變成負，即變成

每月為負的淨支出。

第二樣要注意的地方，將會是投資本金的穩定性。雖則整個套息策略的核心是套息部分，但

總體回報不單只是利息收取部分，而是計算包括資產價格動後的總回報。所以，第二個套息工具

選擇的第二個理念就是「本金穩定」，只有本金穩定的情況下才能保障套利回來的利息回報，不

會因資產價值下跌而被蠶食，即出現賺息蝕價的情況。



＊再了解市場上幾類收益資產＊



綜合以上兩個重要概念，我們便可以再從以下幾類的收息投資產品中選擇合適的套利工具。

目前於市場上較為受歡迎的收息投資產品大致可以分為四個類別，分別為直債、債券基金（債基

）、房地產信託（ＲＥＩＴｓ）及高息股。



＊直債＊



首先，直債就是持有公司或各國政府直接發行的債券，投資者是擁有追償債券的權利。投資

直債的其中一個好處就是，就是在沒有發生任何違約的情況下，投資者可以預先預計每期所收到

的實際利息金額，以及到期可以取回的債券票面本金，這樣可以方便投資者進行套息方面的計算

。不過，其壞處是投資資金不大的話，其風險將是高度集中。此外，直債的入場門檻都高，一般

直債的入場費分別為２０萬美元或１００萬元。



＊債券基金＊



債基方面，就是持有一籃子債券的基金，一般債基持有債券的數目由數百到過千不等，好處

就是可以達到分散風險的作用，而且入場門檻十分低，一般零售銀行或經紀的最低入場門檻為

５０００元。與真債不同的地方是，債基是難以計算贖回後的投資本金，假若基金價格下跌了，

套息回來的利潤部分可能不足以抵消本金的虧損，導致賺息蝕價的情況。



＊ＲＥＩＴｓ與高息股＊



至於ＲＥＩＴｓ的回報，就是投資於房產項目上的收入，包括租金收入部分等，同時也是這

個原因，一般ＲＥＩＴｓ資產都會有較強的現金流，加上法令規定ＲＥＩＴｓ必須將當年的

９０％收益以股利形式分配給股東，造就ＲＥＩＴｓ成為可以提供高息收入的收益資產。不過，

ＲＥＩＴｓ與高息股一樣，在證交所上交易的都是以股票作買賣，股價隨大市變化而波動，本金

的市場波動風險則會較大。

綜合前文提及的原因，四類收息資產中，筆者認為直債與債基這兩類資產與按樓套息操作的

配合度就更大，因為兩者的「穩定套息」與「穩定本金」的能力一般都會較ＲＥＩＴｓ或股票為

高。而在直債與債基在投資組合的分配上，基於直債的入場門檻較高，或許在４００萬元以上的

投資資金，才會考慮作為添配上的考慮，否則投資在一至兩隻債基也可。至於怎樣的投資才可達

到合理的穩定回報？下期再討論。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

