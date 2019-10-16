《基金之道－龐寶林》美國經濟見頂或利好中港市場

《基金之道》聯儲局９月進行了年內第二次減息以刺激經濟發展且提振低迷的通脹，充分顯

示美國目前面臨較大的經濟下行壓力。雖然中美貿易戰自進入９月以來暖風頻吹，且近期宣稱達

成部分協議的利好消息也促使美國市場暫時走俏，但圍繞美國的貿易糾紛並沒有因中美貿易關係

緩和而結束；世貿組織近期正式授權美國對歐盟採取貿易報復措施，美國對歐盟加征的關稅將於

１０月１８日生效，且歐盟也將在不久後獲權對美國採取報復措施，美國與全球又一大經濟體的

貿易糾紛或將進一步打壓美國的經濟發展。

美國月內公布的經濟數據表現參差不齊，主要領先指標顯示出美國經濟活動已明顯減慢。

ＩＳＭ製造業ＰＭＩ初值連續兩個月跌穿５０的榮枯分界線顯示製造業已經有衰退跡象。製造業

的疲軟或已蔓延至消費方面，工資壓力、增長放緩，就業市場表現不佳，加上非金融部門的負債

因素的結合或將影響企業的收入增長及對淨利率造成壓力，美國經濟增速或已經見頂並開始放緩

。

市場對美國可能陷入經濟衰退的擔憂持續，這一切令避險情緒難以消退。過去６個月中美國

貨幣基金一共吸引近３２２０億美元資金，是２００８年下半年以來的最高值，推高資金規模高

至３﹒５萬億美元，創２００９年９月以來最高位。不斷上升的市盈率已經成為美股今年表現的

主要貢獻者，而估值擴張背後原因正是貨幣寬鬆。美國市場很可能將未來一年的額外寬鬆計入了

價格，意味著進一步的估值擴張空間有限，同時意味著盈利將是美股進一步上漲的關鍵。但持續

不斷的不確定性正在打壓企業信心並使企業支出放緩，這給第三季企業盈利蒙上一層陰影，不過

市場已先行稍為調低相關預期，有機會帶來驚喜並且減緩美股市場的波動。

雖然中國最近的經濟數據持續疲弱，進出口數據表現均不及預期，但過往壓制著中國股市的

中美貿易戰稍有轉機，越來越多國際指數提高Ａ股納入權重增加流入Ａ股的資金量；此外在中國

受到經濟下行壓力的情況下，政策方面似乎慢慢趨向寬鬆，自去年起開始減低去槓桿力度，同時

推出更多刺激經濟措施，如人行宣布降準、減稅降費，取消合格境外投資者投資額度限制等措施

，預期中國將在本年陸陸續續推出更多措施以求穩定甚至刺激經濟。在政策扶持下中國經濟料不

會硬著陸。短期內仍然看好內需股，消費仍然是目前支撐中國股市的重要板塊，料消費股近期出

現較大波動可能性不大；此外中國內房股亦屬內需股，中央欲刺激經濟的話，應有利內房企業，

加上內房板塊已被調控多時，各位可考慮伺機購入，尤其是早前股價累跌頗深的股份。儘管香港

本地紛爭仍存，但標普全球評級上周仍將香港長期信貸評級維持在「ＡＡ＋」，展望為穩定且稱

香港「強勁的經濟和金融市場指標將使香港政府的評級能抵禦當前持續的社會動造成的影響﹒從

短期角度，中美雙方達成首階段協議應有利港股走勢，預計在１１月ＡＰＥＣ峰會中美領導人若

正式簽署貿易協議，或有助推動恆指逐步回彈至２７０００點以上。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

