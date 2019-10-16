施政報告刺激地產股，港股升１６０點收２６６６４，成交８２３億

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）美股受惠於上市公司業績造好，港股今早跟隨

高開４９點報２６５５３，美國眾議院雖然通過《香港民主與人權法案》未市場憂慮香港政局不

穩，但英國與歐盟就「脫歐」問題收窄分歧，長和（００００１）曾領漲藍籌，且本地地產股受

追捧，令港股一度高見２６６９８點漲１９４點，最終收報２６６６４點，升１６０點或

０﹒６１％。主板成交７５６﹒８２億元增近９％。國指報１０５３２點，升３２點或０﹒３％

。

內地Ａ股方面，上證綜指收報２９７８點，跌１２點或０﹒４１％。深成指收報９６４２點

，跌２９點或０﹒３１％，兩市合共成交４２３４﹒４９億元人民幣。

重磅股大致向上，匯控（００００５）微升０﹒２５％，報６０﹒１元；港交所

（００３８８）軟０﹒０８％，報２３６﹒２元；騰訊（００７００）獲大和重申其「買入」投

資評級，但降其目標價至４１０元，全日揚０﹒６７％，報３３１元；友邦（０１２９９）漲

１﹒８３％，報７５﹒０５元；不過，中移動（００９４１）挫１﹒０６％，報６５﹒１元。

另外，神華（０１０８８）逆市受壓，挫２﹒７５％，報１５﹒５８元，為表現最差藍籌及

國指股。



＊施政報告發表地產發力，長和受惠脫歐進展續升＊



特首林鄭月娥公布施政報告，提到將首次置業九成按揭貸款樓價上限由４００萬元升至

８００萬元，加上提出改劃私人土地作公營房屋發展，包括運用《土地收回條例》等收回私人土

地約７００公頃，及宣布「土地共享先導計劃」明年起接受申請，本地地產股發力而上。新世界

（０００１７）為今日升幅最多藍籌，升４﹒０６％，報１０﹒７６元；新鴻基地產

（０００１６）走高２﹒９５％，報１１５﹒２元；恆地（０００１２）漲２﹒８２％，報

３８﹒２５元；長實集團（０１１１３）升２﹒５８％，報５３﹒６５元。

英國與歐盟在脫歐協議磋商中取得進展，雙方分歧已顯著縮小，有望在歐盟領導人峰會召開

前達成協議，令長和受惠，漲１﹒５２％，報７３﹒３５元，盤中曾升至７３﹒８元。其他長和

系股份亦向上，長江基建（０１０３８）升０﹒５４％，報５５﹒７元；電能實業

（００００６）升０﹒７４％，報５４﹒８元；和記電訊（００２１５）揚３﹒４７％，報

１﹒４９元；置富信託（００７７８）漲２﹒８２％，報９﹒１元。



＊國策支持體品續走強，受惠內地政策內房股普漲＊



早前國務院印發《體育強國建設綱要》提出一系列的戰略任務，２０３５年目標成為國民經

濟支柱性產業，體品板塊繼續上升，當中安踏（０２０２０）為今日最佳國指股，飆升

４﹒４２％，報７５﹒６５元；特步國際（０１３６８）彈３﹒１７％，報５﹒２１元；３６１

度（０１３６１）漲２﹒２３％，報１﹒８３元；李寧（０２３３１）微升０﹒５６％，報

２６﹒９元。

南京市六合區為了「吸引人才」，對區域的限購政策進行優化，在六合區購房就不再受社保

或個稅限制。內房股普遍向上，中國奧園（０３８８３）彈高４﹒６９％，報１０﹒２６元；融

創（０１９１８）走高３﹒３５％，報３５﹒５元；新城發展（０１０３０）飆４﹒０８％，報

７﹒９１元；龍光地產（０３３８０）漲３﹒７８％，報１２﹒０８元；碧桂園（０２００７）

揚１﹒７％，報１０﹒７８元。



＊美原油庫存增石油板塊受壓，物管受益內房齊升＊



受惠內房股整體上升，物管板塊普遍走強，中海物業（０２６６９）飆３﹒７２％，報

４﹒１８元；雅生活服務（０３３１９）漲３﹒５％，報２２﹒１５元；奧園健康

（０３６６２）跳升３﹒５３％，報５﹒５７元；碧桂園服務（０６０９８）升２﹒６４％，報

２５﹒３元。

市場擔心中美貿易戰將繼續打壓全球經濟，加上美國原油庫存預期不斷增加，油價周二

（１５日）下跌，令石油板塊普遍受壓，中石油（００８５７）低走０﹒７３％，報４﹒０８元

；中石化（００３８６）微跌０﹒４３％，報４﹒６４元；中海油（００８８３）微升

０﹒３４％，報１１﹒８６元。（ｋｓ，ｊｔ）

