《鍾之日記》九成按揭助上車，林鄭新招益地主

《鍾之日記》１０月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香港行政長官林鄭月娥在一片爭議聲中公布任內第三份施政報告，今早警方在政府總部已經

嚴陣以待，但不難預想到，林鄭在立法會大樓內仍然舉步難行，她宣讀報告未足１分鐘，便被泛

民主派議員的抗議聲掩蓋，有議員更開著投影機，在會議廳上放映有關訴求字句，結果林鄭發言

兩度受阻後，立法會主席宣布休會，政府改通過播放預錄影片公布施政報告。

房屋問題是今次施政報告的重點，報告提出，預留５０億元大幅增加過渡性房屋項目；向非

公屋及非綜援的低收入住戶提供經濟支援；研究重建工廈為公營房屋；加快出售居屋；運用《土

地收回條例》等收回私人土地約７００公頃等。

報告中最具話題性一點，是放寬由香港按證保險公司為首次置業人士提供九成按揭保險的樓

價上限，由現時４００萬提升至８００萬，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則由６００萬

增至１０００萬。不過有意見認為，放寬高成數按揭樓價上限並非解決樓價高企的問題，反而會

助長投機炒賣風氣，因新政而勉強上樓的人士，會面對更大的槓桿風險。

港股今早曾高見２６６９８點漲１９４點，最終收報２６６６４點，升１６０點或

０﹒６１％。主板成交７５６﹒８２億元增近９％。

受施政報告內容刺激，本地地產股發力而上，新世界（０００１７）為今日升幅最多藍籌，

漲４﹒１％，新鴻基地產（０００１６）走高３％，恆基（０００１２）漲２﹒８％，長實集團

（０１１１３）升２﹒６％。



＊香港問題惹中美矛盾升級憂慮，Ａ場兩連跌＊



美國眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式，通過《２０１９年香港人權與民主法案》

，法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。議長佩洛西會上發言時表示，香

港人在這４個月展現了無比勇氣，與既懦弱又拒絕尊重法治或遵守「一國兩制」的香港政府形成

鮮明對比，她強調美國不會為金錢，而出賣靈魂和信念。中國外交部、港澳辦均對此表示強烈憤

慨和堅決反對。香港政府亦對此表示遺憾。

正當中美快將達成首階段貿易協議之際，事件恐對中美關係潑下一盆冷水，加上ＩＭＦ發布

最新展望報告，將今年中國經濟增速預測下調至６﹒１％，更預測明年經濟增長５﹒８％，即

「破６」。滬深股市稍微高開，盤中倒跌，滬綜指錄兩連跌，收跌０﹒４１％，報２９７８點，

深成指跌０﹒３１％。兩市全日成交４２３５億元人民幣，較上日成交減少７﹒８％。



＊政府研加快三鐵路上馬，港鐵受刺激上漲＊



《施政報告》在建設交通方面亦有著墨，除了將每月公共交通費用補貼加碼至４００元外，

亦提出加快落實《鐵路發展策略２０１４》提出的項目，在未來一年邀請港鐵公司

（０００６６）就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃和設計，務求讓這三個鐵路項

目早日動工。

政府表示，致力明年第一季開通「屯馬線一期」及２０２１年完成沙田至中環線項目餘下的

工程，使沙田至中環線項目的「大圍至紅磡段」及「紅磡至金鐘段」早日全線啟用。

信誠聯席董事張智威認為，新鐵路意味著新一輪地鐵上蓋物業又再推出，有利港鐵利潤提升

。他認為港鐵近期股價反覆下跌，現價入手作短線炒作也適合，相信股價上落區間在４４﹒５元

至４６元之間，但他強調，近期本港社會事件演變嚴重，港鐵股價相信亦都較為波動，投資者需

留意相關風險。

在今次社會事件中，港鐵成為被針對及攻擊的對象，近一兩個星期港鐵需要提早收車以進行

修復工作。林鄭宣讀前《施政報告》，相關消息已傳出並刺激港鐵一度急升近４﹒７％，升幅其

後收窄，收市漲２﹒９％，報４４﹒９５元。



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