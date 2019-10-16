【華為動向】２０１９年最受讚賞中國公司：華為蟬聯居首格力第三

《經濟通通訊社１６日專訊》財富中文網今日發布了《２０１９年最受讚賞的中國公司》排

行榜，華為投資控股有限公司蟬聯第一。此外，三一重工（滬：６０００３１）居二，格力集團

（深：０００６５１）排名第３、阿里巴巴排名第４、小米科技（０１８１０）排名第１３、騰

訊（００７００）排名第１７、中芯國際（００９８１）排名第２１、京東排名第３２、中國移

動（００９４１）排名第３５、浪潮排名第５０。ＢＡＴＪ中百度跌出了榜單。（ｃａ）

