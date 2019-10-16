《經濟通通訊社１６日專訊》財富中文網今日發布了《２０１９年最受讚賞的中國公司》排
行榜，華為投資控股有限公司蟬聯第一。此外，三一重工（滬：６０００３１）居二，格力集團
（深：０００６５１）排名第３、阿里巴巴排名第４、小米科技（０１８１０）排名第１３、騰
訊（００７００）排名第１７、中芯國際（００９８１）排名第２１、京東排名第３２、中國移
動（００９４１）排名第３５、浪潮排名第５０。ＢＡＴＪ中百度跌出了榜單。（ｃａ）
16/10/2019 09:39
【華為動向】２０１９年最受讚賞中國公司：華為蟬聯居首格力第三
《經濟通通訊社１６日專訊》財富中文網今日發布了《２０１９年最受讚賞的中國公司》排
行榜，華為投資控股有限公司蟬聯第一。此外，三一重工（滬：６０００３１）居二，格力集團
（深：０００６５１）排名第３、阿里巴巴排名第４、小米科技（０１８１０）排名第１３、騰
訊（００７００）排名第１７、中芯國際（００９８１）排名第２１、京東排名第３２、中國移
動（００９４１）排名第３５、浪潮排名第５０。ＢＡＴＪ中百度跌出了榜單。（ｃａ）
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