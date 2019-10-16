【豬價飛天】農業農村部：農村集貿市場仔豬均價同比漲１５１％

《經濟通通訊社１６日專訊》農業農村部發布的全國５００個農村集貿市場仔豬平均價格顯

示，１０月９日仔豬價格為６２﹒９元人民幣╱公斤，比１０月２日上漲５％，比去年同期上漲

１５１％。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海日前表示，從當前生產恢復省份增多、仔豬料產量和種豬

銷量回升等跡象判斷，養豬場戶補欄增養信心開始恢復。隨著非洲豬瘟疫情進入相對平穩期，各

項政策落地生效，預計生產積極性將進一步提升，今年年底前生豬產能將探底趨穩，豬肉市場供

應有望逐步穩定和恢復。（ｃａ）

