《經濟通通訊社１６日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布最新《世界經濟展望》（Ｗ
ＥＯ）報告，下調２０１９年全球經濟增速預測至３％，創金融危機後的最低點，主要原因是全
球貿易形勢的不確定性以及地緣政治因素。ＩＭＦ又將今年中國經濟增速預測修正為６﹒１％，
較此前於７月預測的６﹒２％為低。
另外，ＩＭＦ預計美國２０１９年和２０２０年的經濟增速分別為２﹒４％和２﹒１％；歐
元區２０１９和２０２０年的增速預測分別為１﹒２％和１﹒４％。（ｅｙ）
16/10/2019 08:35
【貿易開戰】ＩＭＦ下調中國今年增長預測至６﹒１％
《經濟通通訊社１６日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布最新《世界經濟展望》（Ｗ
ＥＯ）報告，下調２０１９年全球經濟增速預測至３％，創金融危機後的最低點，主要原因是全
球貿易形勢的不確定性以及地緣政治因素。ＩＭＦ又將今年中國經濟增速預測修正為６﹒１％，
較此前於７月預測的６﹒２％為低。
另外，ＩＭＦ預計美國２０１９年和２０２０年的經濟增速分別為２﹒４％和２﹒１％；歐
元區２０１９和２０２０年的增速預測分別為１﹒２％和１﹒４％。（ｅｙ）
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