《經濟通通訊社１６日專訊》美國司法部公布，兩名年齡分別為３１歲及４１歲的中國公民
Ｘｉａｏｓｏｎｇ Ｗａｎｇ（王小松，音譯）和Ｊｉａｌｉ Ｗａｎｇ（王佳麗，音譯）被控
一項串謀證券欺詐罪名，兩名被告均已被捕，並於周二（１５日）在波士頓的美國地區法院出庭
。
司法部的起訴書稱，被告向一些交易淡靜的股份下達（或協調下達）數千筆「非善意」的買
賣訂單，引致股票價格上下波動，並在獲利後取消初始訂單，司法部指被告和同謀在案件中獲利
數百萬美元。（ｅｙ）
16/10/2019 11:14
【貿易開戰】涉嫌造市獲利數百萬美元，兩中國公民在美國被起訴
《經濟通通訊社１６日專訊》美國司法部公布，兩名年齡分別為３１歲及４１歲的中國公民
Ｘｉａｏｓｏｎｇ Ｗａｎｇ（王小松，音譯）和Ｊｉａｌｉ Ｗａｎｇ（王佳麗，音譯）被控
一項串謀證券欺詐罪名，兩名被告均已被捕，並於周二（１５日）在波士頓的美國地區法院出庭
。
司法部的起訴書稱，被告向一些交易淡靜的股份下達（或協調下達）數千筆「非善意」的買
賣訂單，引致股票價格上下波動，並在獲利後取消初始訂單，司法部指被告和同謀在案件中獲利
數百萬美元。（ｅｙ）
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