  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2019 11:14

【貿易開戰】涉嫌造市獲利數百萬美元，兩中國公民在美國被起訴

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國司法部公布，兩名年齡分別為３１歲及４１歲的中國公民
Ｘｉａｏｓｏｎｇ　Ｗａｎｇ（王小松，音譯）和Ｊｉａｌｉ　Ｗａｎｇ（王佳麗，音譯）被控
一項串謀證券欺詐罪名，兩名被告均已被捕，並於周二（１５日）在波士頓的美國地區法院出庭

　　司法部的起訴書稱，被告向一些交易淡靜的股份下達（或協調下達）數千筆「非善意」的買
賣訂單，引致股票價格上下波動，並在獲利後取消初始訂單，司法部指被告和同謀在案件中獲利
數百萬美元。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
國際動態16/10/2019
加泰示威者圍機場 領袖重囚惹不滿
FOCUS15/10/2019
【FOCUS】銀包縮水兼逢「貴豬」 連鎖反應恐愈加浮現
生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金