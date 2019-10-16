《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，今年１－９月非金融類對外直接投資（ＯＤＩ）
累計實現５５５１﹒１億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％；９月當月對外直接投資
６２０﹒１億元，同比增長１４﹒２％。
首三季，對外投資主要流向租賃和商務服務類、製造業、批發和零售業等領域，佔比分別為
３３﹒％、１７﹒５％、１０﹒５％。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。１－９
月，中國企業對一帶一路沿線的５６個國家有新增投資，合計１００﹒４億美元，佔同期總額的
１２﹒４％。（ｗｌ）
16/10/2019 15:41
【聚焦數據】內地９月ＯＤＩ同比增１４﹒２％，首三季增３﹒８％
《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，今年１－９月非金融類對外直接投資（ＯＤＩ）
累計實現５５５１﹒１億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％；９月當月對外直接投資
６２０﹒１億元，同比增長１４﹒２％。
首三季，對外投資主要流向租賃和商務服務類、製造業、批發和零售業等領域，佔比分別為
３３﹒％、１７﹒５％、１０﹒５％。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。１－９
月，中國企業對一帶一路沿線的５６個國家有新增投資，合計１００﹒４億美元，佔同期總額的
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