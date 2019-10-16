【聚焦數據】內地９月ＯＤＩ同比增１４﹒２％，首三季增３﹒８％

《經濟通通訊社１６日專訊》商務部公布，今年１－９月非金融類對外直接投資（ＯＤＩ）

累計實現５５５１﹒１億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％；９月當月對外直接投資

６２０﹒１億元，同比增長１４﹒２％。

首三季，對外投資主要流向租賃和商務服務類、製造業、批發和零售業等領域，佔比分別為

３３﹒％、１７﹒５％、１０﹒５％。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。１－９

月，中國企業對一帶一路沿線的５６個國家有新增投資，合計１００﹒４億美元，佔同期總額的

１２﹒４％。（ｗｌ）

