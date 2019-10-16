【擴大開放】銀行保險業對外開放再加碼，料吸引更多外資來華經營

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日報道》內地金融業對外開放再推進，國務院日前對《

外資保險公司管理條例》和《外資銀行管理條例》部分條款予以修改，進一步放寬外資銀行和保

險公司的准入條件，為外資銀行和保險公司在國內的設立和經營提供了更加寬鬆、自主的制度環

境。專家指，這兩個條例的修改有利於構建公平一致的市場環境，使內外資機構在同一規則下開

展合作和充分競爭，未來將吸引更多機構來華經營。

銀保監首席律師劉福壽指出，此次《外資銀行管理條例》的修改內容有四個方面：一是取消

擬設中外合資銀行的中方主要股東應為金融機構的條件，以擴大外資銀行自主選擇中方合作夥伴

的範圍；取消外國金融機構來華設立銀行的１００億美元總資產要求和外國銀行來華設立分行的

２００億美元總資產要求，為規模較小但自身經營具有特色和專長的外國銀行來華設立機構提供

更大空間。

二是允許外國銀行來華同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行，或同時設立中外合資銀行和

外國銀行分行，以更好滿足外國銀行拓展在華業務的實際需要。

三是擴大外資銀行的業務範圍，增加「代理發行、代理兌付、承銷政府債券」和「代理收付

款項」業務，令中外資許可條件及業務範圍等基本趨於一致；將外資銀行吸收定存的門檻由每筆

不少於１００萬元人民幣改為每筆不少於５０萬元人民幣；取消對外資銀行開辦人民幣業務的審

批。

四是放寬外國銀行分行持有一定比例生息資產的要求，並對符合要求的外國銀行分行，豁免

其營運資金加準備金等項之和中的人民幣份額與其人民幣風險資產的比例限制，增強外國銀行分

行資產運用的自主性和靈活性。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛預計，在上述對外開放政策推出後，外資銀行會進一步加

強對中國市場研究，對介入中國市場的時機和方式進行整體評估，在進入節奏上，繼續保持平穩

漸進態勢。外資銀行可能會採取如下策略：一是聚焦重點區域和重點業務；二是增持中資機構股

份；三是加強與中資金融機構合作，實現優勢互補。

