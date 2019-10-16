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即市新聞

16/10/2019 11:17

【擴大開放】業內料明年後更多外資保險公司進場，加速產品創新

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》此次修改後的《外資保險公司管理條例》
放寬外資保險公司准入條件，對申請設立外資保險公司的外國保險公司，取消「經營保險業務
３０年以上」和「在中國境內已經設立代表機構２年以上」的條件；允許外國保險集團在中國境
內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司，並授權國務院保險監督管理機
構制定具體管理辦法。
　　多位外資保險公司人士表示，預計２０２０年後會有更多外資保險公司進場。外資保險公司
市場份額有望提升，預計會加速保險產品創新，豐富產品供給。外資保險公司在養老保險、健康
險以及非車業務細分險種方面將重點布局。
　
＊專家：開放程度要與監管能力相符＊

　　在銀行、保險業加大力度開放的當下，專家提醒，開放程度要與監管能力相符。遼寧大學教
授楊松指，在金融業推進內外資一致原則的同時，要建立與之相適應的風險防範和監管制度，有
效維護金融體系安全穩定。比如，對於境外金融機構參與設立和入股商業銀行理財子公司、外方
控股的理財公司、養老金管理公司、貨幣經紀公司、外資人身險公司等，要進一步立法完善，依
法建設。
　　中國銀行研究院研究員原曉惠亦表示，金融擴大開放對於當前的金融監管提出更高要求，因
為很多外資金融機構在華布局和業務將進一步擴大，可能在中國境內形成綜合化經營架構，對更
復雜的外資金融控股公司，需做到有效監管。

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