【擴大開放】業內料明年後更多外資保險公司進場，加速產品創新

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》此次修改後的《外資保險公司管理條例》

放寬外資保險公司准入條件，對申請設立外資保險公司的外國保險公司，取消「經營保險業務

３０年以上」和「在中國境內已經設立代表機構２年以上」的條件；允許外國保險集團在中國境

內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司，並授權國務院保險監督管理機

構制定具體管理辦法。

多位外資保險公司人士表示，預計２０２０年後會有更多外資保險公司進場。外資保險公司

市場份額有望提升，預計會加速保險產品創新，豐富產品供給。外資保險公司在養老保險、健康

險以及非車業務細分險種方面將重點布局。



＊專家：開放程度要與監管能力相符＊



在銀行、保險業加大力度開放的當下，專家提醒，開放程度要與監管能力相符。遼寧大學教

授楊松指，在金融業推進內外資一致原則的同時，要建立與之相適應的風險防範和監管制度，有

效維護金融體系安全穩定。比如，對於境外金融機構參與設立和入股商業銀行理財子公司、外方

控股的理財公司、養老金管理公司、貨幣經紀公司、外資人身險公司等，要進一步立法完善，依

法建設。

中國銀行研究院研究員原曉惠亦表示，金融擴大開放對於當前的金融監管提出更高要求，因

為很多外資金融機構在華布局和業務將進一步擴大，可能在中國境內形成綜合化經營架構，對更

復雜的外資金融控股公司，需做到有效監管。

