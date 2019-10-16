【ＦＯＣＵＳ】「小努力」蓋「大視野」，施政報告恐難救近火

【ＦＯＣＵＳ】在沸反盈天的政治風險、經濟風險的雙重夾擊之下，特首林鄭月娥任內第三

份施政報告周三（１６日）終以破天荒的視頻形式揭盅。逾２２０項「新」措施中，最重磅當屬

：（１）運用《收回土地條例》收回７００公頃私人土地；（２）放寬首置按保樓按上限；（３

）未來３年建１萬過渡屋。

港府終肯動用「尚方寶劍」祭出收地計劃，無疑較去年被斥「等到頸長」的「明日大嶼」計

劃顯得務實；惟無論如何在公屋、綠置居、白居二、首置盤間進行配額騰挪，房屋供應僧多粥少

的難題短期恐仍難以有效解決。更甚者，報告以覓地建屋、開庫派糖的民生「小藍圖」，掩蓋「

中－美、中央－特區、新經濟－舊優勢」等深層劇變的「大視野」，對解決香港眼下空前的政治

危機只有口號、未見對策，令人質疑雨過之後，是天青，還是更大的雷暴？



＊自認「突破思維」，擬行使公權收回７００公頃私地＊



去年以主打「明日大嶼＋三隧分流＋禁電子煙」的《施政報告》，結果只取得４８﹒５分「

肥佬」。林鄭周三上午現身立法會議事廳，惟最終在泛民議員的抗議聲中，要破天荒改以視頻形

式宣讀任內第三份施政報告。

時值反修例風暴進入第四個月；美眾議院周二（１５日）無異議通過《香港人權與民主法》

及《保護香港法》；剛公布的８月本地出口貨量錄連跌１０個月，疊加連跌７個月的零售數據，

香港經濟第三季陷入技術衰退已板上釘釘－－政治、經濟雙重風險夾擊下，最新一份《施政報告

》如何平息風暴、解開死結、指引前路，可謂全港矚目。

如政府一早吹風將聚焦土地供應問題，報告提出行使公權（收回土地條例）收回私人土地作

公共用途，並將此稱為「突破思維」。具體而言，包括約４５０公頃屏山、藍地一帶新界棕地；

各區已規劃作高密度房屋發展的私人土地；茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的約７公頃

私人土地。



＊配額左騰右挪未解供需缺口，收地、共享臨挑戰重重＊



暫且不論上述４５０公頃新界棕地中只有不到四成（１６０公頃）較接近現有基建設施，以

政府現時的管治能力，無論是更改規劃用途還是興建基建配套，乃至與地產商就賠償討價還價，

勢需以數年計；換言之，於短期增加供應仍是「遠水救不了近火」。至於「大幅增加過渡性房屋

項目，未來三年合共提供１萬個單位」，按運房局去年成立「過渡性房屋專責小組」至今約１３

００個單位的進度看，挑戰不小。

再看報告所提「明年預售約１﹒２萬個居屋和『綠置居』單位」，實則並無解決未來５年預

計可落成居屋單位僅１﹒５６萬伙的事實；更受爭議的「放寬首置九成按保樓按上限至

８００萬，於當前經濟下行逆風之下，政府「幫人上車」的好心恐隨時淪為「害人負資產」的壞

事。

至於去年報告已經提出、卻只聞樓梯響的「土地共享先導計劃」，今次報告預告擬於明年初

正式接受申請，應是較有效率釋放短中期房屋供應、有助抑制房價之舉。政府面臨的挑戰則是，

如何以全局眼光通盤規劃未來新市鎮，避免地產商「各懷私心」地提交申請，及以透明機制打破

「官商勾結」嫌疑。



＊漠視「中－美、中央－特區、新經濟－舊優勢」劇變＊



新一份《施政報告》的長遠成效見仁見智；不過倘就會否助香港即時「止暴制亂」，以及如

何應對即將到來的經濟寒冬及可能的中小企倒閉╱裁員潮而言，除了重申「四大行動」」「三大

原則」，實未見任何實際招數。

究其原因，恐怕是港府上下續以覓地建屋、開庫派糖的民生「小努力」，掩蓋「中－美、中

央－特區、新經濟－舊優勢」等深層劇變的「大視野」，是政治智慧還是勇氣魄力使然？處於水

深火熱的香港人，或許只能再一次以「肥佬」分數回應特首；惟真正的擔憂是，雨過之後，是天

青，還是更大的雷暴？！

