《投資智慧－鄧聲興》證監將易帥，冀接任人能顧及業界健康發展

《投資智慧》證監會行政總裁歐達禮決定不續約，將於明年９月任期屆滿後卸任，政府隨即

成立五人遴選小組物色接班人，遴選小組成員包括財經事務及庫務局局長劉怡翔、證監會主席雷

添良、非執董鄭維新，以及港交所（００３８８）前主席周松崗。而本港擁有穩健的證券及期貨

市場，以及完善的監管制度，相信證監會領導層人事變更不會影響運作或金融系統的穩定性。歐

達禮在任期推出一系列政策及改革，以控制市場風險，並塑造證監會為嚴厲及高效的監管機構。

不過，他處事作風強硬，採取前置式監管未必令所有持份者受落。另外，歐達禮對市場推廣亦未

有太多著墨。



市場預料現任副行政總裁梁鳳儀為繼任大熱人選。梁女士在業界資歷豐富，在１９９４年加

入香港金融管理局，２０００年４月升為金融管理局助理總裁。２００８至２０１３年任財經事

務及庫務局副局長。２０１５年３月任證監會執行董事。本港市場架構獨特及散戶比例較多，在

法規監管及市場發展上，需較全面及的平衡發展，保障市場符合法規及維護市場正常秩序的同時

，亦顧及業界的正常和健康發展，尤其是本地券商的發展。梁女士在這方面更為願意接觸及了解

中小券商的經營狀況，視乎市況彈性處理。同時，內地與香港金融市場日益融合，如新任行政總

裁為華人，相信更能夠全面了解兩地港金融市場與國際市場接軌的運作，相信有助本港進一步發

展為國家的國際金融中心及為人民幣國際化服務。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

