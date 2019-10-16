《一語中的》雖然中美貿易戰這個老生常談的話題，經過１３輪貿易談判後達成階段性的協
議，但是正式文本仍然等兩邊領導人見面並簽署才能作實。美財長表示，若到１２月中旬雙方仍
無法簽訂協定，屆時美方將恢復加稅。
談判前夕，巿況率先由低位反彈恆指突破２６２００點，隨後昨日（１５日）又在歐美及內
地股市集體回調下小幅微跌，因距離雙方具體協定簽訂仍有時日還是有部分投資者擔心貿易協定
生變。等待實質上的利好轉變才相對穩妥，這種依靠氣氛炒買還是短平快見好就收。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
16/10/2019 12:09
《一語中的－胡明月》還是短平快
《一語中的》雖然中美貿易戰這個老生常談的話題，經過１３輪貿易談判後達成階段性的協
議，但是正式文本仍然等兩邊領導人見面並簽署才能作實。美財長表示，若到１２月中旬雙方仍
無法簽訂協定，屆時美方將恢復加稅。
談判前夕，巿況率先由低位反彈恆指突破２６２００點，隨後昨日（１５日）又在歐美及內
地股市集體回調下小幅微跌，因距離雙方具體協定簽訂仍有時日還是有部分投資者擔心貿易協定
生變。等待實質上的利好轉變才相對穩妥，這種依靠氣氛炒買還是短平快見好就收。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
|香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
|中國故事16/10/2019
【擴大開放】銀行保險業對外開放再加碼 料吸引更多外資來華經營
|國際動態16/10/2019
加泰示威者圍機場 領袖重囚惹不滿
|FOCUS15/10/2019
【FOCUS】銀包縮水兼逢「貴豬」 連鎖反應恐愈加浮現
|生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
|香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰