《一語中的－胡明月》還是短平快

《一語中的》雖然中美貿易戰這個老生常談的話題，經過１３輪貿易談判後達成階段性的協

議，但是正式文本仍然等兩邊領導人見面並簽署才能作實。美財長表示，若到１２月中旬雙方仍

無法簽訂協定，屆時美方將恢復加稅。

談判前夕，巿況率先由低位反彈恆指突破２６２００點，隨後昨日（１５日）又在歐美及內

地股市集體回調下小幅微跌，因距離雙方具體協定簽訂仍有時日還是有部分投資者擔心貿易協定

生變。等待實質上的利好轉變才相對穩妥，這種依靠氣氛炒買還是短平快見好就收。

《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

