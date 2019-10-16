《投資筆記－黃子燊》把脈香港樓市，展望未來吉凶（中）

《投資筆記》我們在上一期的文章，曾談及我們對香港樓市的短期看法，即樓市短期會繼續

調整，而調整幅度估計是８％－１３％左右。而參考過往的調整日數，如不計算２００３年由科

網泡沫及ＳＡＲＳ對香港構成雙重打擊那個周期，則平均樓市由見頂到見底的日數為相隔２４５

天，由於本次調整於２０１９年６月２８日發生，換言之，以平均日數計算，即將於２０２０年

２月２８日左右見底。當然，這只是按數據推算，實質發展仍取決於多方面的因素。



＊樓市本浪調整或於下年初見底，中期而言樓市仍處上升趨勢＊



短期看法是如此，那中期看法又如何呢？根據我們的推算，香港樓市於未來數年整體仍然是

處於供不應求的狀態，所以我們相信香港樓市整體仍然會維持上升趨勢。我們估計在２０１９－

２０２２年這四年間，平均每年的私人住宅落成量約為１８９００個，這數字相比起過往十六年

（２００３－２０１８年）平均每年私人住宅落成量１４６００個，確是大幅上升，然而，相比

起我們推算的每年新增需求量，這個供應量仍然不足以完全滿足－根據我們的推算，於２０１９

－２０２２年，平均每年對私人住宅需求量為２０１５１個，在這情況下，預料本港樓市於未來

數年仍處於供不應求的狀態，令樓市整體仍維持上升。

但同時，雖然我們預計樓市整體會維持上升趨勢，但我們預計其（ｉ）升勢將會較以往有所

放緩，同時（ｉｉ）波動也會有所增加。原因是甚麼呢？



＊私人住宅短缺數量有所改善，樓市升勢料放緩＊



就（ｉ）升勢放緩，主要是因為雖然香港樓市整體仍然處於供不應求，但由於供不應求的情

況相較以往已大幅改善，故此相信樓市升勢將放緩。根據我們的模型去作出推算，在２００３－

２０１８年這十六年間，平均每年的私人住宅短缺數量為６５８１個，而在２０１９－２０２２

年，平均每年的短缺數量只為平均每年１１９３個，由於供不應求情況大幅改善，故預料樓市升

勢將有所放緩。



＊樓市波動程度料增加＊



就（ｉｉ）樓市波動將會增加，則是和樓市需求的構成有關。在我們的角度，樓市的需求可

以分為兩個組成部份，第一部分是由新增家庭住戶帶來的自住需求（即所謂剛性需求）；第二部

分，則是由置業階梯向上流動需求所構成，即是由非私人住宅換樓至私人住宅的需求，這部分的

需求由於可以延後消費，所以剛性較低。而根據我們的模型，在２００７至２０１７年這十一年

，除了２０１４年外，其餘十年的新增供應連新增的剛性需求都滿足不了，買家的議價能力弱，

樓市自然由賣家主導，單向上升；然而，在２０１９－２０２２年，平均每年新增的私人住宅供

應量將會大於每年新增的剛性需求，須依靠置業階梯向上流動需求去消化多出來的供應，這將導

致買家的議價能力有所增強，令市場波動或會有所增加。

而在這種環境下，我們覺得有哪類型的物業相對具防守性，且具有投資潛力呢？這個我們留

待下回分解了。《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

