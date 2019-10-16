《樓市亮話－湯文亮》現在買樓如立危牆之下

《樓市亮話》由「逃犯條例」引發的示威活動不經不覺已經超過４個月，不但沒有減退跡象

，而且仲愈燒愈烈，嚇到不少業主賣樓，尤其是那些在社運前到價唔賣，認為樓價仲會高高高，

寧願賠訂賠佣重售，今日不但震過貓王，而且仲要急急賣樓。不過，亦以那些業主的減價幅度最

大，但在承接力如此薄弱的時候，即使減價亦很難出售，樓市就是這樣的，不會按照業主或者買

家的預測出現，大家反而要跟著樓市步伐而行，而輸錢就是那些將自己預測誤會為結果的人。



近日收到不少所謂筍盤，物業代理在介紹那些筍盤時會強調業主已經大幅減價，比當日叫價

大幅折讓２５－３０％，差不多講「唔買就笨」，其實，現在的叫價的確是調低了，但相比市價

亦只不過低了１０％，如果現在急急落注，恐怕以後會蝕得很勁。所以，就算物業代理話我蠢，

有金都唔識得執，都不會改變現在我對樓市投資方法，就是不買不賣，盡力幫助有需要租客，希

望大家可以渡過今次難關。樓價即使今日下跌，總有一日會調頭回升，在我們來說，不用減持手

上物業資產來渡過難關已經是勝利者。



雖然有很多人話有危才有機，如果不是有示威活動，那些業主是不會減價賣樓，這亦是大多

數物業代理促銷時所講的說話。我不反對有危才有機，但參與者一定要清楚危險的程度，不要說

現在示威活動依然沒有解決跡象，就算是解決亦要睇用甚麼方法解決，如果用基本法１４或者１

８條，甚至用緊急法，解決之後會產生更大問題，甚至令香港的國際形象下沉，解決等於沒有解

決。既然看不清危機，投資者就要做君子，就是不立危牆之下，簡單來說，現在買樓如立危牆之

下。我並不是反對現在買樓，有需要又負擔得起是可以買樓，如果是筍盤更加一定要買，否則一

世都不用買樓，危牆是很抽象的事，那些唔夠膽買樓的人用來推搪物業代理的說話而已。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

