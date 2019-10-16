【施政報告】林鄭下午約１２時１５分將以視像發表《施政報告》

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官辦公室宣布，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥

今日在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，她將於

今日下午約１２時１５分透過視像向市民發表《施政報告》。市民可於電視和《施政報告》網頁

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林鄭月娥原定於今早１１時在立法會會議廳宣讀任內第三份《施政報告》，惟因議員高叫口

號，令林鄭發言被打斷，以致會議兩度休會。消息指，林鄭已離開立法會大樓。（ｃｌ）

