《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官辦公室宣布，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥
今日在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，她將於
今日下午約１２時１５分透過視像向市民發表《施政報告》。市民可於電視和《施政報告》網頁
（ｗｗｗ﹒ｐｏｌｉｃｙａｄｄｒｅｓｓ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）觀看。
林鄭月娥原定於今早１１時在立法會會議廳宣讀任內第三份《施政報告》，惟因議員高叫口
號，令林鄭發言被打斷，以致會議兩度休會。消息指，林鄭已離開立法會大樓。（ｃｌ）
16/10/2019 11:46
【施政報告】林鄭下午約１２時１５分將以視像發表《施政報告》
《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官辦公室宣布，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥
今日在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，她將於
今日下午約１２時１５分透過視像向市民發表《施政報告》。市民可於電視和《施政報告》網頁
（ｗｗｗ﹒ｐｏｌｉｃｙａｄｄｒｅｓｓ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）觀看。
林鄭月娥原定於今早１１時在立法會會議廳宣讀任內第三份《施政報告》，惟因議員高叫口
號，令林鄭發言被打斷，以致會議兩度休會。消息指，林鄭已離開立法會大樓。（ｃｌ）
|香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
|國際動態16/10/2019
加泰示威者圍機場 領袖重囚惹不滿
|FOCUS15/10/2019
【FOCUS】銀包縮水兼逢「貴豬」 連鎖反應恐愈加浮現
|生財有道15/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：濠賭股短線宜先獲利
|香港政情15/10/2019
【施政前瞻】曾煥平：收地姿態多於實際 倡設公私營房屋發展模式
|國際動態15/10/2019
研究滅貧 3美學者瓜分經濟獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰