【施政報告】林鄭：持續捍衛核心價值，讓香港回復平靜

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，提到過去

四個月本港的社會事件，她指，無論在處理今次的重大危機，或繼續履行管治責任，都會堅守幾

個原則，包括「一國兩制」、法治及香港的制度優勢。

她指，「一國兩制」，維護受《基本法》保障的人權和自由，但對任何鼓吹「港獨」，危害

國家主權、安全及發展利益的行為絕不容忍。「一國兩制」是維持香港長期繁榮穩定的最佳制度

，雖然香港正經歷風高浪急的困難時期，但相信只要準確地緊守「一國兩制」原則，一定能走出

困局。

她又指，法治是香港極為重要的核心價值，是香港賴以成功的基石，法治的多個要素，包括

人人必須守法、公正嚴謹執法、不受任何干涉的刑事檢控和獨立的司法裁決，都必須受到尊重，

不可偏廢。

林鄭月娥又表示，香港的制度優勢是經年累月由不同機構和組織匯聚而成的，它們包括行政

、立法、司法機關、公務員隊伍、執法和監管機關、公共服務機構、傳媒組織等，同時亦對各機

構員工，特別是警務人員、港鐵公司和機場管理局員工、維修及清潔工友等表示感謝。

她指出，持續的暴力和擴散的仇恨會蠶食香港的核心價值，破壞社會安寧和損毀多年來建立

的優良制度，呼籲市民珍惜共同擁有的城市和捍衛重視的核心價值，一同讓香港回復平靜。

（ｓｋ）

