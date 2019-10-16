《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，就房屋方
面提出短、中期的支援措施，當中她提出，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包
括輪候公屋人士，提供支援。
林鄭月娥指，由於有關的研究工作需時，將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為低收入家庭
提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以在２０２０年年底前完成推出恆常現
金津貼計劃的研究。
另外，她亦提出，增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。（ｓｋ）
16/10/2019 12:31
【施政報告】林鄭：提供現金津貼，為輪侯公屋人士提供支援
《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，就房屋方
面提出短、中期的支援措施，當中她提出，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包
括輪候公屋人士，提供支援。
林鄭月娥指，由於有關的研究工作需時，將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為低收入家庭
提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以在２０２０年年底前完成推出恆常現
金津貼計劃的研究。
另外，她亦提出，增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。（ｓｋ）
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