【施政報告】林鄭：提供現金津貼，為輪侯公屋人士提供支援

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，就房屋方

面提出短、中期的支援措施，當中她提出，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包

括輪候公屋人士，提供支援。

林鄭月娥指，由於有關的研究工作需時，將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為低收入家庭

提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以在２０２０年年底前完成推出恆常現

金津貼計劃的研究。

另外，她亦提出，增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。（ｓｋ）

