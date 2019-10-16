《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她同意重
新推出「租置計劃」和重建高樓齡公共租住屋邨，能滿足公屋住戶置業訴求和改善租戶居住環境
及透過重建增加供應的建議，但實行上述建議會在短期內減少可供編配的公屋單位數目，無可避
免會延長公屋申請家庭的輪候時間。
她解釋，鑒於目前公屋單位嚴重不足，從有效運用房屋資源的角度來說，暫時難以推行，但
在整體公營房屋供應更有把握後，會請房委會認真研究。（ｊｏ）
16/10/2019 12:53
【施政報告】林鄭：暫時難以重推「租置計劃」
《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她同意重
新推出「租置計劃」和重建高樓齡公共租住屋邨，能滿足公屋住戶置業訴求和改善租戶居住環境
及透過重建增加供應的建議，但實行上述建議會在短期內減少可供編配的公屋單位數目，無可避
免會延長公屋申請家庭的輪候時間。
她解釋，鑒於目前公屋單位嚴重不足，從有效運用房屋資源的角度來說，暫時難以推行，但
在整體公營房屋供應更有把握後，會請房委會認真研究。（ｊｏ）
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