【施政報告】林鄭：運用《收回土地條例》興建公屋、居屋及首置等

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，提出以《

收回土地條例》，收回私人土地作百分百公營房屋（包括公屋、「綠置居」、居屋）及「首置」

和相關設施發展。

林鄭月娥指，收回的私人土地類型有三類，包括可能具發展潛力，但未納入新發展區或其他

發展項目，大部分屬私人擁有的新界棕地，估計約４５０公頃，有關土地較接近現有新市鎮和主

要公路及面積較大，包括位於屏山及藍地一帶棕地。她指，規劃署會優先檢視當中的１６０公頃

較接近現有基建設施的棕地可否作公營房屋發展，以便於今年年底開展進一步的技術評估。

第二類收回的是位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為各種原因

仍未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋發展的私人土地。



＊已知會收回私人土地約７００公頃＊



同時亦會收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區

的私人土地，以加快發展這些合共七公頃的市區用地，重建為以公營房屋為主的新社區，並透過

按政策的補償安置，改善寮屋居民的居住環境。

另外，她又指政府將持續引用《收回土地條例》收地，計及剛動工的古洞北╱粉嶺北新發展

區、陸續上馬的洪水橋╱廈村和元朗南大型發展項目，及多個公營房屋計劃及其他公共工程，目

前已知會收回的私人土地約７００公頃，預計其中４００多公頃會在未來五年收回。（ｓｋ）

