【施政報告】林鄭：就東涌線延線等三個鐵路項目展開規劃及設計

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她表示會

加快落實《鐵路發展策略２０１４》提出的項目，在未來一年邀請港鐵公司就東涌線延線、屯門

南延線及北環線展開詳細規劃和設計，務求讓這三個鐵路項目早日動工。

她又期望，收地作公營房屋發展的路向能獲得社會各界支持，除加快規劃外，亦會進一步壓

縮技術研究時間，以及精簡改劃、收地和工程設計等程序，以便新增單位能早日落成。（ｊｏ）

