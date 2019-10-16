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16/10/2019 14:03

【施政報告】林鄭：籲地產商支持收回土地條例及土地作公屋或首置

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》。她表示，
留意到近日有個別地產發展商宣布無償提供土地或借出土地作房屋和其他公益用途，政府對此表
示歡迎，但並不會影響政府推進各項土地供應措施。
　　她又呼籲，所有地產發展商支持政府用《收回土地條例》和透過「土地共享先導計劃」發展
他們持有的土地作公營房屋或「首置」用途，為解決港人的住屋問題主動作出一點回饋。
（ｓｋ）

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