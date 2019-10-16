【施政報告】林鄭：檢視公共設施用地，研以「一地多用」模式發展

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》。她指，將

會檢視目前超過３００幅佔地３００多公頃預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」用地，

並對未有發展計劃的用地提出具體建議，包括以「一地多用」模式發展多用途公共設施大樓、以

混合模式發展住宅和公共設施，或保留作特定的政府設施。同時，為協助非政府機構善用土地，

政府將會提供支援及引入混合住用、教育及社福等用途，促成機構重建用地上的低矮建築物，既

可提供現代化設施，也可增加各類住房供應，包括長者房屋、青年宿舍或過渡性房屋等。



＊林鄭：銳意縮減公屋平均輪候時間，目標達致三年配屋



林鄭月娥表示，今份《施政報告》所提及的各項開拓現有土地的計劃及藉由填海所創造的逾

１２００公頃新增土地，加上已規劃的總共約９５０公頃的新發展區和８０多幅正在進行或有待

改劃作房屋用途的土地，都是土地供應的重要來源。但她承認，每項土地發展工作都充滿挑戰，

政府將透過定期更新《香港２０３０＋：跨越２０３０年的規劃遠景與策略》和按年檢視《長遠

房屋策略》下的供應目標，向社會匯報推展進度。她又強調，政府有決心為不同收入的市民提供

置業機會，並銳意縮減家庭及單身長者入住公屋的平均輪候時間，務求達致三年配屋目標。

（ｙｗ）

