《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她指財政
司司長於今年８月公布的１９１億元紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次
性２５００元的學生學習津貼。
她指，學生開學的支出對不少家長來說是一個負擔，她建議由２０２０╱２１學年起，將學
習津貼恆常化，每位學生每年會獲得２５００元學習津貼，預計全港約有９０萬名學生受惠。不
過措施仍未見惠及大專學生。（ｊｏ）
16/10/2019 13:17
【施政報告】林鄭：為中小學及幼稚園提供一次性２５００元津貼
《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她指財政
司司長於今年８月公布的１９１億元紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次
性２５００元的學生學習津貼。
她指，學生開學的支出對不少家長來說是一個負擔，她建議由２０２０╱２１學年起，將學
習津貼恆常化，每位學生每年會獲得２５００元學習津貼，預計全港約有９０萬名學生受惠。不
過措施仍未見惠及大專學生。（ｊｏ）
|生財有道16/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒地短炒上望39元
|香港政情16/10/2019
【施政報告】發言被打斷 林鄭改以視像發表《施政報告》
|中國故事16/10/2019
【擴大開放】銀行保險業對外開放再加碼 料吸引更多外資來華經營
|生財有道16/10/2019
分紅夠進取 兗煤燃亮價值
|生財有道16/10/2019
結集倍升股特質 百威亞太非飲不可
|剖析天下16/10/2019
數據轉差 美國經濟疲態畢露
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰