【施政報告】林鄭：為中小學及幼稚園提供一次性２５００元津貼

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，她指財政

司司長於今年８月公布的１９１億元紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次

性２５００元的學生學習津貼。

她指，學生開學的支出對不少家長來說是一個負擔，她建議由２０２０╱２１學年起，將學

習津貼恆常化，每位學生每年會獲得２５００元學習津貼，預計全港約有９０萬名學生受惠。不

過措施仍未見惠及大專學生。（ｊｏ）

