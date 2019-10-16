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16/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒５億人幣，買建行工行沽招行平保

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港股昨日（１５日）先高後低，窄幅上落，盤中在２６４３３
至２６６０９之間波動，未見方向，市場觀望中美貿易戰發展，最終全日收報２６５０３點，跌
１７點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６﹒５１億元人民幣減少約五成半。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國生物製藥（０１１７７）；淨
賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、中國平安（０２３１８）、港交所（００３８８）

　　主板成交７５６﹒８２億元減少逾一成六，其中港股通成交１００﹒２６億元，佔總成交
１３﹒２％。

＊北水資金流入平安好醫生＊
　　
　　北水資金繼續在中資金融股流轉，未見重大消息出現，全日淨買入建行達５﹒２９億元，淨
沽出招行近４億元。建行股價收升０﹒６４％報６﹒２６元，招行跌０﹒１３％報３８﹒５元。
　　值得一提，北水資金開始留意新經濟股，連日淨買入平安好醫生（０１８３３），全日淨流
入約７５００萬元。該股收升３﹒５９％，報５７﹒７５元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　５．２９　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　　１．４８　
　　中生製藥　（０１１７７）　　　　　　１．３４　
　　匯豐控股　（００００５）　　　　　　１．２２　
　　平安好醫生（０１８３３）　　　　　　０．７５　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　－３．９９　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　－０．５６　
　　港交所　　（００３８８）　　　　　－０．４３　
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　－０．２８　
　　中興通訊　（００７６３）　　　　　－０．１４　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｅｃ）

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