《日入而息》施政報告放寬按保助上車，地產股揚港股升１６０點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱大幅增加過渡性房屋，未來３年提供一萬個單位；今年推

３０００個「白居二」配額，明年加大配額；放寬按保樓按上限，首置客購

８００萬樓可借九成；重建公務員建屋合作社；租置計劃未出售單位４﹒２

萬伙，將加快出售；提供更多「首置」或其他資助出售房屋單位；稍後公布

土地共享先導計劃，冀明年初接受申請；運用《收回土地條例》興建公屋、

居屋及首置等；暫時難以重推「租置計劃」；賣地條款加入興建首置單位，

以低於市價出售；林鄭研重建房委會旗下工廠大廈為公屋，增加出租公屋；

放寬樓按須符壓測，供款入息比率上限維持五成

﹡林鄭月娥稱公共交通每月補貼額上限提高至４００元；建議全面調高在職家

庭津貼金額；提供現金津貼，為輪侯公屋人士提供支援；為中小學及幼稚園

提供一次性２５００元津貼

﹡林鄭月娥稱加快推展地區康健中心，加強對不常見疾病支援；建議兩條新海

底隧道落成後，豁免隧道收費；就東涌線延線等三個鐵路項目展開規劃及設

計；照顧特殊需要兒童，康復服務名額每年增１０００個；檢視公共設施用

地，研以「一地多用」模式發展

﹡張建宗形容報告進取關愛，致力處理深層次社會問題；報告進取、果敢、關

愛，並以行動為主；財政司司長將在財政資源上配合，確保措施盡快落實

﹡金管局表示修訂按保計劃，但暫時不宜放寬審慎監管措施



《即日市況》﹡施政報告刺激地產股，港股升１６０點收２６６６４，成交８２３億



《深滬股市》﹡香港問題惹中美矛盾升級憂慮，滬綜指收跌０﹒４％



《美元匯價》﹡脫歐協定若成真，英鎊不排除上試１﹒３０；歐元最新報１﹒１０２８╱

２９，日圓最新報１０８﹒７６╱７９



《公司業績》﹡國聯證券（０１４５６）９月淨利潤按年升２１９％



《公司資訊》﹡亞盛醫藥（０６８５５）今起招股，入場費約３４５４﹒５元；未來或探索

與中生製藥合作的可能性

﹡中原銀行（０１２１６）料收購邦銀金融租賃股權交易快將完成

﹡中國興業表示收購及出租卷管系統及雙輪銑槽機，涉３２００萬元人民幣

﹡綠新親水膠體（０１０８４）超購約０﹒６倍，一手中籤率１００％

﹡新維國際（０８０８６）以發行１﹒５億股為代價，與湖南衛視簽訂冠名贊

助商協議

﹡翰森製藥（０３６９２）預防化療引起噁心嘔吐藥物獲批上市

﹡天保能源（０１６７１）擬委任周善忠為董事長

﹡中糧肉食（０１６１０）第三季生鮮豬肉銷量按年跌２８﹒１％

﹡亞信科技（０１６７５）與阿里雲簽訂合作協議

﹡趙愛辭任佳兆業健康（００８７６）首席財務官

﹡高力集團（０１１１８）擬１﹒３８億出售寶鴻全部股權及相關資產

﹡第一視頻（０００８２）旗下瘋狂體育與懂球帝合作，打造彩票界「大眾點

評」



《國企紅籌》﹡中國誠通發展（００２１７）收購融資租賃協議，涉資近３億元

﹡拉夏貝爾（０６１１６）附屬被判賠償５９０萬元人民幣，擬提出上訴

﹡綠地香港（００３３７）委任三承包商建五項目，總涉逾７億元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）冀鐵路加物業項目五年後帶來四分一銷售額貢獻

﹡人保（０１３３９）首９個月旗下三間子公司保費收入按年升１２％

﹡中國財險（０２３２８）首９月保費收入按年升１３％

﹡中國人壽（０２６２８）首９個月原保險保費收入按年升６﹒０８％

﹡華能國電（００９０２）第三季發電量按年跌８﹒３１％

﹡遠東宏信（０３３６０）向中金（０３９０８）出售兩附屬基礎資產套現逾

２０億元人民幣



《神州民企》﹡佳兆業集團（０１６３８）發行４億美元優先票據

﹡生活概念（０８０５６）擬收購香港ＣａｌｉＭｅｘ品牌餐廳

﹡贏家時尚（０３７０９）啟動全渠道建設項目

﹡騰訊（００７００）旗下拳頭公司宣布將推出《英雄聯盟》手遊版

﹡中國宏橋（０１３７８）關聯公司與雲南政府建綠色鋁創新產業園

﹡安踏體育（０２０２０）第三季品牌產品零售額按年增１０％至２０％

﹡巨濤海洋油服（０３３０３）第三季新合約總值３５億人民幣



《中國要聞》﹡內地９月ＯＤＩ同比增１４﹒２％，首三季增３﹒８％

﹡分析指９月信貸結構與總量俱佳，ＬＰＲ仍有鬆動可能

﹡南京六合區樓市調控鬆綁，外地人才買首單位不設限

﹡深圳推近２５０套穩租金租盤，年租金漲跌幅不超５％

﹡報告表示北京置換三居平均年齡３９歲成本達６７２萬元

﹡疫苗行業協會成立，工信部表示要積極推動行業整合重組

﹡胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍以１７５０億三年居首

﹡最高法表示加強知識產權司法保護，推動雄安先行先試

﹡境內分拆上市政策破冰，市場冀盡快落地

﹡黃金周赴台遊客大降，國台辦表示台獨活動傷同胞感情

﹡農業農村部表示農村集貿市場仔豬均價同比漲１５１％

﹡北京９８億元出讓３幅住宅地，融創聯合體投得一幅

﹡生態環境部印發京津冀秋冬季大氣污染治理方案

﹡李克強考察陝西：促進經濟發展和民生改善；盡快將高鐵空白省份接入全國

網絡

﹡習近平稱新一輪科技革命和產業變革不斷推進；習近平同法國總統馬克龍通

電話，推動兩國合作

﹡三季度上海市投資者信心指數止跌回升；三季度上海消費者信心回升，購房

意願同比大增

﹡人行開展２０００億ＭＬＦ利率持平，不作逆回購

﹡２０１９年最受讚賞中國公司：華為蟬聯居首格力第三

﹡華為三季度銷售收入６１０８億元，同比增２４﹒４％

﹡ＩＭＦ降中國今年增長預測至６﹒１％，明年「破６」

﹡美國商務部長表示對華貿易政策強硬有利長期經濟利益

﹡涉嫌造市獲利數百萬美元，兩中國公民在美國被起訴

﹡外交部表示王毅明起訪問南非，及赴法國瑞士參加會議

﹡９月外匯佔款減少１０﹒４５億元，連續第１４個月降

﹡李強稱歡迎萬事達卡積極參與上海國際金融中心建設



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１１１６２﹒８３點



《其他消息》﹡陳茂波促ＡＰＥＣ加強合作，本港將維護公平競爭環境

﹡政府未來５年擬收回逾７００公頃新界農地建屋

﹡信保局盈轉虧１４１２萬元，已獲悉賠償總額急升３倍

﹡去年存保制下存款總額２﹒２９萬億元，按年增加４％

﹡深股通額度全日用２４﹒１億元；滬股通額度全日用１１﹒２億，陸股通淨

流入２７﹒４億

﹡美聯移民顧問料本月移民查詢宗數有機會破半年新高



《修例風暴》﹡美眾議院全票通過港人權法案，外交部強烈憤慨將反制

﹡港澳辦表示嚴正抗議和強烈譴責美眾議院通過港人權法

﹡港鐵否認與假扮示威者合謀破壞鐵路設施，稱無稽之談

﹡台灣密切注意近日香港經濟形勢及資金流動

﹡全國人大表示美眾議院搞亂香港，敦促停止推動港人權法

﹡抗議通過涉港法案，外交部表示具體反制舉措請保持關注



《施政報告》﹡林鄭月娥稱大幅增加過渡性房屋，未來３年提供一萬個單位；今年推

３０００個「白居二」配額，明年加大配額；放寬按保樓按上限，首置客購

８００萬樓可借九成；重建公務員建屋合作社；租置計劃未出售單位４﹒２

萬伙，將加快出售；提供更多「首置」或其他資助出售房屋單位；稍後公布

土地共享先導計劃，冀明年初接受申請；運用《收回土地條例》興建公屋、

居屋及首置等；暫時難以重推「租置計劃」；賣地條款加入興建首置單位，

以低於市價出售；林鄭研重建房委會旗下工廠大廈為公屋，增加出租公屋；

放寬樓按須符壓測，供款入息比率上限維持五成

﹡林鄭月娥稱公共交通每月補貼額上限提高至４００元；建議全面調高在職家

庭津貼金額；提供現金津貼，為輪侯公屋人士提供支援；為中小學及幼稚園

提供一次性２５００元津貼

﹡林鄭月娥稱加快推展地區康健中心，加強對不常見疾病支援；建議兩條新海

底隧道落成後，豁免隧道收費；就東涌線延線等三個鐵路項目展開規劃及設

計；照顧特殊需要兒童，康復服務名額每年增１０００個；檢視公共設施用

地，研以「一地多用」模式發展

﹡林鄭月娥稱過去４個月發生超過４００場示威，逾千受傷；暴力事件損外資

吸引力，加大推廣工作回復信心；籲地產商支持收回土地條例及土地作公屋

或首置；籲放下分歧及停止攻擊，共同恪守價值重新啟航；政府會搭建平台

，與青年討論交椅洲人工島規劃；對美國眾議院通過人權法案，表示極度遺

憾；盡最大努力如期舉行區選

﹡社民連在報告發表前到政總外示威，要求撤回反蒙面法

﹡政府再向兩基金注資２０億元，支援中小企業

﹡商經局將與營辦商探討搬遷大埔區？星地球站可行性

﹡藉稅務優惠措施，吸引企業來港發展船舶租賃業務



《施政迴響》﹡金管局表示修訂按保計劃，但暫時不宜放寬審慎監管措施

﹡張建宗形容報告進取關愛，致力處理深層次社會問題；報告進取、果敢、關

愛，並以行動為主

﹡萊坊表示房策「不過不失」，料對樓市沒有重大影響

﹡財政司司長將在財政資源上配合，確保措施盡快落實

﹡中原按揭表示歡迎按保新策，或可解決市民首期困難

﹡利嘉閣表示放寬首置人士九成按揭樓價上限有助樓市交投

﹡陳智思稱支持改善民生措施，相信林鄭有能力落實

﹡美聯料放寬按保後樓價逾６００萬至１０００萬物業交投或升

﹡葉劉淑儀稱艱難下完成報告難能可貴，憂津貼增影響收支

﹡經絡按揭表示放寬按揭利好交投，料千萬以下樓需求增加

﹡教統會主席雷添良歡迎施政報告

﹡市建局表示已選兩個九龍城區公務員合作社樓宇作試點

﹡工總表示歡迎政府繼續為工商界推出支援措施

﹡教資會歡迎為期五屆先導計劃，料首屆最多５００人受惠

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