《日出而作》褐皮書指美經濟放緩，美上月零售疲弱，油價終三連跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７００１．９８ 跌 ２２．８２點╱０．０８％

標普５００ ２９８９．６９ 跌 ５．９９點╱０．２０％

納斯達克 ８１２４．１８ 跌 ２４．５２點╱０．３０％

倫敦富時１００ ７１６７．９５ 跌 ４３．６９點╱０．６１％

法蘭克福ＤＡＸ １２６７０．１１ 升 ４０．３２點╱０．３２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５６９６．９０ 跌 ５．１５點╱０．０９％



﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．７２，歐元兌美元１．１０７５



《最新資訊》﹡Ｎｅｔｆｌｉｘ上季盈利勝預期，惟付費用戶增長遜色

﹡美９月零售銷售７個月來首次下跌，儲局本月或再減息

﹡歐元區９月通脹意外下修至０﹒８％，為近３年來新低

﹡２０上車戶估價九成跌，新界西跌幅急

﹡白居二趕尾班車，綠表上月交投升５９％

﹡酒店成交增，尖沙咀君怡全幢４３億元易手

﹡豪宅價格續調整，羅便臣道３１號減價６００萬售

﹡內地９月全社會用電６０２０億千瓦時按年增４﹒４％

﹡道指跌２２點，Ｎｅｔｆｌｉｘ盤後飆升一成

﹡美國零售數據疲弱，美匯受壓失守９８關

﹡港鐵所有服務維持正常，晚上十點後停止列車服務

﹡政府放寬首次置業人士按揭保險，二手業主紛加價封盤

﹡中國８月繼續減持美債，日本持倉創近６年最大增幅

﹡美國警告中國船公司不要關閉追蹤器偷運伊朗石油

﹡特朗普：或下月與習近平會晤後再簽署貿易協議

﹡標普中美貿易協定或包含貨幣協議

﹡人行口徑外匯佔款１４連降，絕對規模顯監管未干預

﹡中金公司（０３９０８）折讓逾７％配股，淨籌２５億元

﹡天潔環境（０１５２７）上季獲授合約總額同比增３４％

﹡光大證券（０６１７８）９月淨利潤同比跌近５７％

﹡拉夏貝爾（０６１１６）擬清算傑克沃克，料蝕不超過４０００萬人幣

﹡復星醫藥（０２１９６）擬組新藥基金籌最多１５億人幣

﹡僑雄國際（００３８１）擬購黃金開採項目股權

﹡德祥地產（００１９９）斥資３億元購澳門酒店２０％股權，今早復牌



《國企紅籌》﹡招金礦業（０１８１８）首三季純利同比升逾１１％

﹡東方航空（００６７０）９月載客量同比增近６﹒４％



《神州民企》﹡中國全通（００６３３）或獲５億美元發展５Ｇ應用業務



《中國要聞》﹡韓正調研長安汽車要在汽車關鍵零部件上實現突破

﹡中證監同意７家公司科創板ＩＰＯ註冊

﹡李克強外資銀行券商基金業務範圍限制全面取消

﹡李克強落實落細政策，全年減稅降費總額將超２萬億

