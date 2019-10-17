【施政迴響】大和：放寬按保對地產商影響正面，籲買入長實恒地等

《經濟通通訊社１７日專訊》大和總研發表研究報告指，港府昨天公布的《施政報告》中，

房屋政策的新措施能增加６００萬至１０００萬元的單位需求，而現在亦是農地價值商業化的開

始，該行重申對地產板塊維持正面看法。

大和表示，《施政報告》的內容與市場預期大致相約，而放寬按揭保險計劃的樓價上限措施

，則為市場帶來驚喜，預期新需求超過２０００個單位，該行相信此項政策能為香港地產商帶來

正面影響。該行又指，撇除農地價值的風險，地產商在近年的單位定價多在６００萬至１０００

萬元的水平，而近年這區間的一手市場的銷售亦遠超地產商過去錄得的數字，相信地產商能維持

甚至有股息增長。



股份（編號） 目標價 投資評級

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長實（０１１１３） ８５﹒２０元 買入

新地（０００１６） １６０﹒８元 買入

恆地（０００１２） ５２﹒４８元 買入

信置（０００８３） １５﹒９元 買入

太地（０１９７２） ４０﹒３元 買入

九置（０１９９７） ６８﹒４元 買入

恆隆（００１０１） ２５﹒７元 買入

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｏ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

